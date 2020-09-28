В Бурятии стала известна программа Дня пожилого человека

Для людей пенсионного возраста проведут концерты, выставки и конкурсы



В честь международного Дня пожилого человека 1 октября по всей Бурятии пройдут праздничные мероприятия: выставки, бесплатные экскурсии, награждения граждан пенсионного возраста и другие.



Так, 1 октября состоятся 3 выездных уличных концерта волонтёров для проживающих в социальных центрах пенсионеров. Артисты Бурятского национального театра песни и танца «Байкал» и государственного Бурятского академического театра драмы имени Хоца Намсараева поздравят онлайн пожилых граждан на официальном сайте театров и в социальных сетях.



С 1 октября управление социальной защиты Улан-Удэ проведёт онлайн-конкурс, посвящённый Дню пожилых людей «Пока все дома» (0+).



В музее природы Бурятии для людей пенсионного возраста проведут бесплатные обзорные экскурсии по постоянной экспозиции «Таёжная, озёрная, степная...» (0+)в группах не более 5 человек. Они состоятся по предварительной записи в 11:00, 12:00 и 15:00. В инстаграм-аккаунте музея природы также пройдёт акция «От сердца к сердцу» (0+). Сотрудники музея записывают короткие видеообращения с пожеланиями пожилым людям и призывают к участию всех желающих.



С 1 по 10 октября в национальной библиотеке Бурятии развернётся выставка-просмотр «Мои года – моё богатство!» (6+). Тематическую выставку-радость «Читаю вместе с дедушкой и бабушкой!» 1 октября покажет республиканская детско-юношеская библиотека» (0+).



Кроме этого в День пожилых людей состоится награждение активистов ветеранов Улан-Удэ, а 17 октября от городского совета ветеранов наградят активных волонтёров города, оказывающих помощь ветеранам.



С более подробным планом мероприятий можно ознакомиться на сайте минсоцзащиты РБ, сообщает пресс-служба ведомства.

