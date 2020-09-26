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Военный из Улан-Удэ попал в телешоу «Открытый микрофон»

Военный из Улан-Удэ попал в телешоу «Открытый микрофон»
Общество, 
Лейтенант из Улан-Удэ борется за звание лучшего стендап-комика

В стендап-шоу «Открытый микрофон» (16+) на телеканале ТНТ выступил 24-летний военнослужащий из Улан-Удэ Артём Рогов. Ему 24 года, он представляет также Владивосток, где жил, учился и получил военную специальность. По распределению был отправлен в Улан-Удэ, где сейчас служит командиром взвода в звании лейтенанта.

В интервью перед выступлением Артём рассказал, что стендапом занимается шесть лет.

- Совмещение службы и этой творческой деятельности проходит тяжело. Не получается полностью отдаться, потому что работа забирает большую часть времени, - признался он.

Узнав про главный приз в три миллиона, Артём Рогов пошутил, что он в случае победы не будет работать «первые лет 30».

- У тебя небольшие запросы, - отметил представитель телешоу.

- Я эти два года даже себе одежду не покупаю, потому что всё время хожу в военной форме. Я уже даже забыл, как в другой одежде выгляжу. Спасибо, хоть сюда меня привезли, - вновь пошутил Артём.

На сцене «Открытого микрофона» он выступил с несколькими историями из своей жизни. Рассказал, например, о том, почему не был популярен в школе, шутил о не самом удачном свидании, а также рассказал о забавном уроке, который ему преподнесла бабушка. 



В итоге Артём Рогов сумел пройти отбор, попав в команду наставника Ивана Абрамова (бывший участник КВН «Парапапарам», сейчас популярный стендап-комик). 

- За три минуты я стал твоим фанатом. Есть же от природы люди смешные, им даровано поднимать настроение. Может, и шутки были не всегда смешные, но это дело наживное. Мне безумно понравилось, - высказался Иван Абрамов.

В оригинальном юмористическом шоу «Открытый микрофон» стендап-комики борются за приз в три миллиона рублей.
телевидение юмор
 
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