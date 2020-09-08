Следующий выезд через Кяхту запланирован на 10 сентября
10 сентября в Бурятии состоится очередное организованное мероприятие по вывозу граждан, выразивших желание возвратиться в Монголию из Российской Федерации. Выезд осуществляется через многосторонний автомобильный пункт пропуска «Кяхта – Алтанбулаг». Официальная дата ещё не подтверждена, сообщает генеральное консульство Монголии в Улан-Удэ.
Кроме граждан Монголии могут выехать и граждане России, которые имеют постоянный вид на жительство в Монголии, а также члены смешанных браков.
Напоминаем, что перед пересечением границы граждане обязательно должны иметь при себе медицинскую справку об отсутствии заболевания коронавирусом, а также документы, удостоверяющие личность, брак или вид на жительство в Монголии (срок вида на жительство в Монголии должен быть действительным). Кроме этого, необходимо оплатить 21-дневный карантин и трансфер от границы Монголии до места изоляции. Оплата карантина составляет для взрослого 1050 000 тугриков, для ребёнка от 6 до 18 лет – 650000 тугриков, за ребёнка до 6 лет плата не взымается. Стоимость трансфера – 20000 тугриков. Оплата производится на банковский счёт главного управления по чрезвычайным ситуациям.
Монголия продолжает вывозить граждан из Бурятии
Общество, Фото:
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