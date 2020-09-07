В Бурятии объявлен конкурс фотографий пожилых

Заявки принимаются до 25 сентября



В Бурятии проводят республиканский фотоконкурс «Серебряный возраст». Мероприятие приурочено к международному дню пожилых людей.



К участию приглашаются граждане России, достигшие 18 лет, проживающие на территории Бурятии, профессионалы и фотолюбители. На фотоконкурс принимаются снимки, на которых изображены пожилые граждане. Фотографии могут быть как постановочные, так и репортажные.



Номинации: «Дедушка и бабушка – лучшие друзья», «По жизни – вместе…», «Мои года – моё богатство», «Люди пожилые – сердцем молодые!», «Дари добро». Победителей каждой номинации ждут ценные призы от оргкомитета фотоконкурса.



Для участия в фотоконкурсе необходимо до 25 сентября 2020 года включительно опубликовать пост с фотографиями в социальной сети Instagram, отметить активной ссылкой @minsoc_buryatia и хэштегом #фотоконкурс_cеребряныйвозраст. Затем направить заполненную заявку с фотографиями на электронную почту: pressrb@mail.ru.



Приём работ продлится с 7 по 25 сентября. Пользовательское голосование в социальной сети Instagram пройдёт с 26 по 28 сентября на странице министерства соцзащиты РБ. 29 сентября – голосование членов жюри и объявление победителей. 1 октября – награждение победителей. Об этом сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.



Возрастное ограничение 18+