Распоряжение о выделении регионам средств из федерального бюджета подписал Михаил Мишустин
Более 34,3 млрд рублей будет дополнительно направлено в регионы на выплату ежемесячных пособий на детей от 3 до 7 лет. Бурятия из этой суммы получит 1,55 млрд рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Информация размещена на официальном сайте кабмина.
Необходимость дополнительного финансирования связана с ростом количества детей, чьи родители имеют право на выплату. Их в России уже более 3 миллионов человек.
По данным министерства социальной защиты населения Бурятии, в республике по состоянию на 2 сентября 2020 года 39186 получателей выплаты на детей от 3 до 7 лет. Объём финансирования на 50026 детей составил свыше 2,07 млрд рублей.
Ежемесячные пособия на детей от 3 до 7 лет введены указом президента с 1 января 2020 года. Выплаты начались с 1 июня. Их получают семьи с низкими доходами. Размер пособия составляет 50% регионального прожиточного минимума на ребёнка – ориентировочно 5,5 тыс. рублей в месяц в зависимости от региона. В Бурятии эта сумма равна 6032,5 рублям.
Оформить выплату можно, подав электронное заявление на портале Государственных услуг, при личном визите в МФЦ или органы соцзащиты. Об этом сообщает пресс-служба минсоцзащиты РБ.
Бурятия получит более 1,5 млрд рублей на пособия для детей от 3 до 7 лет
Общество, Фото:
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