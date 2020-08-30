Водителям Бурятии напомнили о безопасности детей-пассажиров

Дорожные полицейские рассказывали о реальных ДТП с детьми



Автоинспекторы Закаменского района Бурятии напомнили водителям о правилах перевозки детей-пассажиров и разъяснили назначение детских удерживающих устройств и их роль при дорожно-транспортных происшествиях. Во время беседы полицейские привели примеры реальных ДТП, в которых пострадали юные пассажиры, перевозившиеся с нарушением требований ПДД.



Также Госавтоинспекторы напомнили водителям и об ответственности, предусмотренной за нарушение правил перевозки пассажиров, сообщили в УГИБДД по Бурятии.



Специально для акции полицейские подготовили профилактические буклеты с напоминанием о важности и необходимости применения детских удерживающих устройств.



Кроме того, инспекторы ГИБДД проинформировали участников акции о государственных услугах, оказываемых Госавтоинспекцией в электронном виде, и о преимуществах использования электронного портала государственных и муниципальных услуг – gosuslugi.ru.

