Дорожные полицейские рассказывали о реальных ДТП с детьми
Автоинспекторы Закаменского района Бурятии напомнили водителям о правилах перевозки детей-пассажиров и разъяснили назначение детских удерживающих устройств и их роль при дорожно-транспортных происшествиях. Во время беседы полицейские привели примеры реальных ДТП, в которых пострадали юные пассажиры, перевозившиеся с нарушением требований ПДД.
Также Госавтоинспекторы напомнили водителям и об ответственности, предусмотренной за нарушение правил перевозки пассажиров, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Специально для акции полицейские подготовили профилактические буклеты с напоминанием о важности и необходимости применения детских удерживающих устройств.
Кроме того, инспекторы ГИБДД проинформировали участников акции о государственных услугах, оказываемых Госавтоинспекцией в электронном виде, и о преимуществах использования электронного портала государственных и муниципальных услуг – gosuslugi.ru.
Водителям Бурятии напомнили о безопасности детей-пассажиров
Общество, Фото:
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