В соцучреждениях Бурятии откроют отделения дневного пребывания

Они смогут принимать до 15 человек в день



В двух пилотных соцучреждениях Бурятии откроются отделения дневного пребывания. Сейчас на их базе создаётся система долговременного ухода.



Создание системы долговременного ухода проходит в несколько этапов. Один из них - проведение типизации всех граждан, проживающих в комплексном центре «Доверие» и Заиграевском доме-интернате для престарелых и инвалидов, а это 356 человек.



- На основе проведённой типизации составлены новые индивидуальные программы предоставления социальных услуг. Для каждого проживающего с участием социальных, медицинских работников и психологов разработаны индивидуальные планы ухода, которые содержат мероприятия по медицинскому и социальному сопровождению, по комплексной реабилитации, психологической поддержке и досуговой деятельности, цель которых улучшить качество и продлить продолжительность жизни человека. Подчеркну, что эта работа проводилась в условиях тотальной изоляции учреждений, т.е. типизаторы, как и другие работники находились учреждениях круглосуточно, – отметила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова.



По словам министра, уже сегодня проживающие в пансионатах республики отмечают, что с внедрением системы долговременного ухода объём предоставления социальных услуг заметно расширился. В то же время в связи с увеличением штатных единиц нагрузка на сотрудников значительно уменьшилась и стала соответствовать федеральным рекомендациям.



- Следующим этапом создания системы долговременного ухода станет открытие отделения дневного пребывания при учреждении социального обслуживания в столице республики. Это станет возможным после снятия режима тотальной изоляции, – уточнила Татьяна Быкова.



Для дневного отделения выделено помещение, проведён его капитальный ремонт, приобретено оборудование и мебель. Здесь будут действовать медицинский кабинет, сенсорная комната, тренажёрный зал. Штатная численность отделения предусматривает 12 сотрудников.



Отделение сможет принимать до 15 человек в день, в том числе людей с когнитивными нарушениями. Кроме этого, предусмотрена доставка граждан на транспорте учреждения, сообщает пресс-служба минсоцзащиты РБ.

