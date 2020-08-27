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В соцучреждениях Бурятии откроют отделения дневного пребывания

В соцучреждениях Бурятии откроют отделения дневного пребывания
Общество,  Фото:pixabay.com
Они смогут принимать до 15 человек в день

В двух пилотных соцучреждениях Бурятии откроются отделения дневного пребывания. Сейчас на их базе создаётся система долговременного ухода.

Создание системы долговременного ухода проходит в несколько этапов. Один из них - проведение типизации всех граждан, проживающих в комплексном центре «Доверие» и Заиграевском доме-интернате для престарелых и инвалидов, а это 356 человек.

- На основе проведённой типизации составлены новые индивидуальные программы предоставления социальных услуг. Для каждого проживающего с участием социальных, медицинских работников и психологов разработаны индивидуальные планы ухода, которые содержат мероприятия по медицинскому и социальному сопровождению, по комплексной реабилитации, психологической поддержке и досуговой деятельности, цель которых улучшить качество и продлить продолжительность жизни человека. Подчеркну, что эта работа проводилась в условиях тотальной изоляции учреждений, т.е. типизаторы, как и другие работники находились учреждениях круглосуточно, – отметила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова.

По словам министра, уже сегодня проживающие в пансионатах республики отмечают, что с внедрением системы долговременного ухода объём предоставления социальных услуг заметно расширился. В то же время в связи с увеличением штатных единиц нагрузка на сотрудников значительно уменьшилась и стала соответствовать федеральным рекомендациям.

- Следующим этапом создания системы долговременного ухода станет открытие отделения дневного пребывания при учреждении социального обслуживания в столице республики. Это станет возможным после снятия режима тотальной изоляции, – уточнила Татьяна Быкова.

Для дневного отделения выделено помещение, проведён его капитальный ремонт, приобретено оборудование и мебель. Здесь будут действовать медицинский кабинет, сенсорная комната, тренажёрный зал. Штатная численность отделения предусматривает 12 сотрудников.

Отделение сможет принимать до 15 человек в день, в том числе людей с когнитивными нарушениями. Кроме этого, предусмотрена доставка граждан на транспорте учреждения, сообщает пресс-служба минсоцзащиты РБ.
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