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О Герое Советского Союза Константине Оцимике

О Герое Советского Союза Константине Оцимике
Общество, 
В его честь названа улица в Советском районе Улан-Удэ

Одна из улиц в Советском районе Улан-Удэ названа в честь Константина Владимировича Оцимика, Героя Советского Союза (прежнее название улицы – Муравьевская). В столице Бурятии также установлен бюст советского военного. 





О боевом пути Героя и его подвигах – наш рассказ.

Жизнь до войны

Константин Владимирович Оцимик родился 15 января 1919 года в небольшой деревне Карбаиновка Заиграевского района в семье крестьянина. Его отец Владимир Станиславович после революции был одним из инициаторов создания в родном селе колхоза.

После окончания восьмилетней школы Константин работал учётчиком в колхозе «Красный партизан», вёл активную работу по ликвидации неграмотности среди молодёжи.

В октябре 1936 года по решению общего собрания колхозников сельскохозяйственной артели «Красный партизан» старательного юношу командировали на курсы бухгалтеров в Улан-Удэ. После окончания учёбы с мая 1937 года по сентябрь 1939 года он работал в родном колхозе бухгалтером материальной группы.

Осенью 1939 года Констатина Оцимика призвали в армию. Позже с оценкой «отлично» будущий герой оканчивает полковую школу 64-го отдельного пулемётного батальона.

И грянула война

Командование укрепрайона заметило молодого и талантливого командира. В 1941 году он назначается заместителем командира роты по политчасти 64-го отдельного батальона. В этой должности прослужил с начала Великой Отечественной войны и до 1943 года.

Затем Оцимик становится слушателем курсов артиллерийского училища, которые успешно окончил в начале 1944 года. И в апреле его направляют на Ленинградский фронт в качестве командира батареи 641-го армейского истребительного противотанкового артиллерийского полка 21-й армии 3-го Прибалтийского фронта. В составе 641-го артполка он получает боевое крещение.

- В этой должности Константин Владимирович участвовал в разгроме группы немецких армий «Север» под Ленинградом и Новгородом, освобождении Ленинградской и Калининской областей. В июле 1944 года его взвод отличился во время Выборгской операции. В начале января 1945 года 21-я армия была передана 1-му Украинскому фронту, - говорится в материалах Центральной городской библиотеки.

Константин Оцимик отличился и в бою на подступах к немецкому городу Гинденбург.

Наши передовые части штурмовали Гинденбург, завязав бои с противником на окраине города. Однако советские воины несли большие потери и вынуждены были залечь и окопаться. В один из дней командир полка подполковник Угрюмов вызвал к себе лейтенанта Оцимика и приказал ему выдвинуть орудия батареи на прямую наводку и уничтожить танки противника.

- Выдвинуть орудия на прямую наводку – дело сложное и опасное. Если ты можешь стрелять по танкам в упор, то и сам открыт со всех сторон для противника и на тебе сосредоточат огонь все виды оружия врага. Здесь не последнюю роль играют слаженность расчётов, быстрота действий и меткий огонь. И действительно, как только батарея Оцимика выдвинулась на прямую наводку, танки противника, за которыми шла цепь контратакующих фашистов, сосредоточили огонь по советским артиллеристам. Однако батарея быстро и дружно открыла огонь по танкам врага. Поле боя покрылось дымящими кострами – это горели подбитые фашистские танки, - рассказывается в книге Даши Цыренова «Герои Бурятии».

Некоторые танки повернули назад, а пехота врага, на которую перенесли стрельбу советские артиллеристы, в панике бросилась врассыпную и отступила на исходные позиции, понеся крупные потери. Советские пехотные части ворвались в город, захватив при этом большие трофеи и несколько тысяч пленных гитлеровцев.

Вскоре противник решил начать контратаку. На опорный пункт одного из взводов батареи Оцимика, где в это время он находился, вышли два танка и до роты гитлеровцев. Перевес в силах был на стороне противника. Однако герой из Бурятии и его бойцы не растерялись. От меткого огня из двух орудий оба танка, как свечи, загорелись. Продолжая вести огонь, артиллеристы уничтожили свыше 40 фашистов и в итоге захватили полковое знамя противника.

Присвоение звания Героя Советского Союза

- В боях 19 и 20 марта 1945 года противотанковая батарея, которой командовал старший лейтенант Оцимик, отбила шесть контратак танков и пехоты противника, уничтожив при этом несколько танков и до 180 гитлеровцев. В рукопашной схватке старший лейтенант Оцимик лично уничтожил свыше 20 гитлеровцев, а его «батарейцы» взяли в плен 67 немецких солдат и офицеров, - говорится в книге «Герои Бурятии».

Часть, в которой служил Константин Оцимик, двигалась дальше на запад, с боями занимая города и сёла фашистской Германии.

6 мая 641-й Одерский истребительно противотанковый артиллерийский полк, входящий в 1-й Украинский фронт, получил задачу поддержать пехотные и танковые части в атаке для овладения городом Цобтен. Последний был основательно укреплён фашистами и имел гарнизон в несколько десятков тысяч человек.

О подвиге, совершённом здесь героем из Бурятии, в наградном листе на присвоение звания Героя Советского Союза говорится следующее:

«...При овладении городом Цобтен 6 мая 1945 года старший лейтенант Оцимик с одним орудием первым форсировал водную преграду и выкатил орудие на прямую наводку на западную окраину Цобтена. В этом бою батарея отбила семь контратак противника, уничтожив более 120 солдат и офицеров противника. Когда батарея была окружена фашистами, старший лейтенант Оцимик вызвал огонь на себя, что способствовало выходу из окружения. Будучи ранен в живот и ноги, не ушёл с поля боя, командовал до тех пор, пока положение батареи не было восстановлено полностью».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 года Константину Владимировичу Оцимику было присвоено звание Героя Советского Союза.

В августе 1945 года Оцимик после лечения в госпитале был снова в строю и в должности командира артиллерийского дивизиона 1628-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка 2-й Краснознаменной армии 2-го Дальневосточного фронта участвовал в разгроме Квантунской армии (Советско-японская война).

Демобилизовался Константин Оцимик в 1946 году.

После демобилизации в течение года он работал на руководящей должности в Улан-Удэнском тресте столовых, а с 1947 года – в системе министерства внутренних дел БурАССР. В июне 1963 года Константин Владимирович после продолжительной болезни скончался в возрасте 44 лет и был похоронен в Улан-Удэ.


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