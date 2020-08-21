Читинцам покажут десантирование и реконструкцию боевых действий

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

27 августа в столице Забайкалья стартует форум «Армия-2020»



Международный военно-технический форум «Армия-2020» с участием военнослужащих Восточного военного округа пройдёт с 27 по 29 августа на территории парка Победы в Чите. Забайкальцам покажут возможности военной техники и проведут реконструкцию боевых действий.



На форуме разместят экспозицию вооружения и военной техники времен Великой Отечественной войны и современного вооружения. Также состоятся выступления творческих коллективов, розыгрыш эпизодов исторической реконструкции и боевых действий, динамический показ возможностей современных образцов вооружения и военной техники. Кроме этого, зрители увидят показательные выступления личного состава и десантирование посадочным способом.



Открытие военно-технического форума «Армия-2020» состоится 27 августа в 10:00, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.



Выставка-реконструкция исторических событий времён Афганской войны пройдёт 29 августа. Участие в мероприятии примут представители регионального военно-исторического клуба «Забайкальский фронт» совместно с военнослужащими воинских частей Восточного военного округа. В основе реконструкции лежит воздушно-наземная операция «Западня», проведённая советскими войсками в Афганистане в августе 1986 года.



По сценарию военнослужащие СССР захватят полевого главаря одного из бандформирований афганских моджахедов. Для поддержки отхода советских войск в район прибудут разведывательные подразделения.



По информации пресс-службы ВВО, в реконструкции будут использованы образцы военной формы и охолощенного оружия как советской армии, так и вооруженных формирований моджахедов тех времён.



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