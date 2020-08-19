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В Бурятии республиканским маткапиталом воспользовались 19718 семей

В Бурятии республиканским маткапиталом воспользовались 19718 семей
Общество,  Фото:pixabay.com
За первое полугодие 2020 года 1233 семьи получили по 50 тысяч рублей

В Бурятии с 2013 года республиканский материнский капитал был представлен 19718 семьям. За первое полугодие 2020 года 1233 семьи получили по 50 тысяч рублей. На эти цели из республиканского бюджета направлено 64,9 млн рублей.

Министерство социальной защиты населения Бурятии напоминает, что правом на получение республиканского материнского капитала могут воспользоваться многодетные семьи, среднедушевой доход которых ниже 1,5 величины прожиточного минимума, при рождении (усыновлении) третьего или последующих детей, начиная с 1 января 2013 года.

Среди тех, кто воспользовался этой мерой социальной поддержки – многодетная семья Григорьевых из села Тарбагатай. Супруги Елена Михайловна и Максим Николаевич воспитывают четверых детей. У них два мальчика и две девочки. Старшей дочери уже 13 лет, младшему ребенку едва исполнилось 4 месяца. Елена – фельдшер на станции «скорой помощи». Максим – ветеран МВД, сейчас работает заместителем начальника пожарной части.

- Мы уже воспользовались республиканским материнским капиталом. На семейном совете решили с супругом, что полученные 50 тысяч рублей потратим на технику, – рассказывает Елена Григорьева. – Заключили договор с одним из магазинов Улан-Удэ, перечислили туда средства, и вот – теперь у нас новая стиральная машина и более мощная и современная электроплита. Техника в многодетной семье – нужная, потому как детей и хлопот заметно прибавилось. Хотелось бы отметить, что сегодня семьям с детьми оказывается всесторонняя поддержка. Говорю это как многодетная мама. Помощь была весомой и ощутимой и в период пандемии. Мы получили все полагающиеся нашей семье выплаты.

Напомним, республиканский материнский (семейный) капитал в виде единовременной денежной выплаты может быть использован на следующие цели:
- приобретение, строительство жилого помещения;
- проведение ремонта жилого помещения;
- уплата первоначального взноса при получении кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение или строительства жилья;
- погашение основного долга и уплата процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на приобретение или строительства жилья, предоставленного до возникновения права на получение капитала;
- приобретение транспортного средства при условии привлечения собственных средств лица, получившего капитал;
- приобретение бытовой техники;
- приобретение предметов первой необходимости для новорожденного ребёнка;
- получение образования ребёнком (детьми) в любом учебном заведении Российской Федерации;
- лечение ребёнка (детей) в соответствии с медицинскими показаниями и проезд к месту лечения и обратно;
- приобретение продуктивных животных.

Право на получение капитала предоставляется один раз.

За предоставлением материнского (семейного) капитала необходимо обращаться в органы социальной защиты населения по месту жительства или МФЦ по предварительной записи, сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.
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