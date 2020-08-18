В Бурятии стартовала программа по обмену туристами
Туристическая программа «Открывая двери, открываем сердца» по обмену туристами стартовала в Бурятии, сообщили в пресс-службе правительства республики. В рамках программы в село Харгана Селенгинского района из Москвы прибыла группа туристов из 20 человек.
Туристы будут жить девять дней у местных жителей. Предусмотрена культурно-оздоровительная программа: знакомство с бытом бурят, национальными традициями, кухней и фольклором, организована экскурсия на Байкал, выезды по маршруту «Селенга - маленькая Бурятия», пешие прогулки по местному маршруту «Алтан - парк тысячелетия».
В октябре группа жителей Харганы также в составе 20 человек отправится в гости в Москву и будет жить у участников московской тургруппы. Для туристов из Бурятии проведут водные, пешие, автобусные экскурсии по достопримечательностям столицы России, мастер-классы, а также организуют посещение музеев и театров.
20 туристов из Москвы приехали жить в бурятское село
Общество, Фото:
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