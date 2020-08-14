Он коснётся более 65 тысяч граждан республики
В Бурятии подготовлен законопроект о внесении изменений в закон РБ «О республиканском бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», которым предусматривается индексация выплат отдельным категориям граждан на фактическое значение индекса потребительских цен на июнь 2020 года (на 3,4%) с 1 января 2020 года. Он коснётся почти 65,5 тысяч граждан республики. Общая потребность средств на индексацию указанных выплат составляет 30 млн рублей.
- Документ разработан в целях поддержки замещающих семей республики, в частности будут проиндексированы выплаты приёмной семье на содержание подопечных детей; выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей; вознаграждение, причитающееся приёмному родителю, – уточнили разработчики законопроекта.
Кроме того, как отметили в минсоцзащиты Бурятии, подготовлен расчёт потребности средств республиканского бюджета на индексацию социальных выплат гражданам «старшего поколения» для увеличения ежемесячных денежных выплат на величину фактического значения индекса потребительских цен за июнь 2020 года (3,4%) труженикам тыла, ветеранам труда, ветеранам труда РБ, реабилитированным и репрессированным лицам, а также гражданам категории «дети войны» (родившимся в период с 1 января 1928 года по 2 сентября 1945 года).
Также данным законопроектом предусмотрено увеличение расходов на индексацию ежемесячной денежной выплаты участникам вооруженных конфликтов и ежемесячной денежной выплаты вдовам военнослужащих, погибших в Афганистане, вдовам героев социалистического труда.
Законопроект будет рассмотрен на сентябрьской сессии Народного Хурала РБ, сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.
В Бурятии подготовлен законопроект об индексации выплат
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