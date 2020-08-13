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В Байкальске восстановили дороги, размытые во время наводнения

В Байкальске восстановили дороги, размытые во время наводнения
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Также работы завершены ещё в 4 населённых пунктах Иркутской области

В пяти населённых пунктах Иркутской области восстановлены дороги, размытые во время наводнения. Средства на проведение работ на дорогах местного значения были выделены из федерального и регионального бюджетов. Об этом рассказала исполняющая обязанности министра строительства, дорожного хозяйства региона Светлана Свиркина.

В труднодоступном горном селе Алыгджер Нижнеудинского района, куда можно добраться только вертолётом, завершено восстановление участков дорог общей протяжённостью 10 километров. На проведение работ Тофаларскому муниципальному образованию предоставлена субсидия из областного бюджета в размере 4,6 млн рублей. Софинансирование из средств местного бюджета составило 0,1 % от сметной стоимости.

В посёлке Костино Нижнеудинского района отремонтированы автомобильные дороги на шести улицах, общая протяжённость отрезков составляет 5,8 км. Субсидия из средств областного бюджета составила 1,7 млн рублей.

Завершены работы по восстановлению автомобильных дорог в Байкальске. Работы прошли в микрорайонах Гагарина, Восточный, Строитель, Южный, а также в СНТ «Солзан» и СНТ «Южный». Общая протяжённость восстановленных отрезков составляет 2,9 километра. На восстановление дорог местного значения привлечены средства федерального бюджета в сумме 21,6 млн рублей.

Также окончены восстановительные работы в Шиткинском муниципальном образовании Тайшетского района. Там введено в эксплуатацию 3,5 км дорог. На эти цели из областного бюджета была предоставлена субсидия в размере 1,2 млн рублей.

В Октябрьском муниципальном образовании Чунского района введено 7,7 км дорог. Субсидия из средств областного бюджета составила 2,9 млн рублей, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Иркутская область Байкальск дорожный ремонт наводнение
 
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