Мероприятие призвано выявить успешные семьи и привить патриотическое воспитание
В Железнодорожном районе Улан-Удэ проводится онлайн-акцию «Папа, мама, я – дружная семья», посвящённая 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Участниками конкурса могут стать семьи, проживающие на территории Железнодорожного района.
Для участия в акции нужно записать видеоролик, отражающий значимость семейного уклада в жизни, бережное отношение к семейным традициям, положительный опыт семейного воспитания, а также создать художественное изделие на тему 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Информацию по мероприятию можно получить в управлении по делам молодёжи по телефону 43-60-42. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Возрастное ограничение 0+
В Улан-Удэ проходит онлайн-акция «Папа, мама, я – дружная семья»
Общество, Фото:
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