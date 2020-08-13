 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

13 Августа

12 Августа

Популярное

В Улан-Удэ проходит онлайн-акция «Папа, мама, я – дружная семья»

В Улан-Удэ проходит онлайн-акция «Папа, мама, я – дружная семья»
Общество,  Фото:pixabay.com
Мероприятие призвано выявить успешные семьи и привить патриотическое воспитание

В Железнодорожном районе Улан-Удэ проводится онлайн-акцию «Папа, мама, я – дружная семья», посвящённая 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Участниками конкурса могут стать семьи, проживающие на территории Железнодорожного района.

Для участия в акции нужно записать видеоролик, отражающий значимость семейного уклада в жизни, бережное отношение к семейным традициям, положительный опыт семейного воспитания, а также создать художественное изделие на тему 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Информацию по мероприятию можно получить в управлении по делам молодёжи по телефону 43-60-42. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Возрастное ограничение 0+
Улан-Удэ акция семьи 75 лет Победы патриотическое воспитание
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ ремонтируют три школьных стадиона
В Улан-Удэ ремонтируют три школьных стадиона
Общество, 13.08.2020
Работы должны быть закончены в течение месяца
В Забайкалье «Дерево любви» установлено на останце высотой 130 метров
В Забайкалье «Дерево любви» установлено на останце высотой 130 метров
Общество, 13.08.2020
Подняться сюда можно только в сухую и безветренную погоду
Студентка из Бурятии завоевала симпатии зрителей в конкурсе студенческих лидеров
Студентка из Бурятии завоевала симпатии зрителей в конкурсе студенческих лидеров
Общество, 13.08.2020
В нём приняли участие представители студпрофсоюзов СФО и ДФО
В Бурятии ВАИ и военная полиция уничтожили «диверсантов»
В Бурятии ВАИ и военная полиция уничтожили «диверсантов»
Общество, 13.08.2020
На спецучениях военнослужащие отработали действия по боевому охранению автоколонны
Бурятия развивает отдых по обмену между пожилыми людьми
Бурятия развивает отдых по обмену между пожилыми людьми
Общество, 13.08.2020
В Селенгинском районе жители Харганы примут у себя в гостях первую московскую группу
Бурятия станет площадкой военно-технического форума «АРМИЯ-2020»
Бурятия станет площадкой военно-технического форума «АРМИЯ-2020»
Общество, 13.08.2020
Его проведение запланировано на 27, 28 и 29 августа
В Байкальске восстановили дороги, размытые во время наводнения
В Байкальске восстановили дороги, размытые во время наводнения
Общество, 13.08.2020
Также работы завершены ещё в 4 населённых пунктах Иркутской области
Звёзды бурятской эстрады проводят конкурс своих каверов
Звёзды бурятской эстрады проводят конкурс своих каверов
Общество, 13.08.2020
Призовой фонд составит 22 тысячи рублей
В Бурятии просят защитить целебные источники на Шумаке
В Бурятии просят защитить целебные источники на Шумаке
Общество, 13.08.2020
Общественник бьёт тревогу из-за повышения уровня реки Шумак
Бурятский кинодеятель выследил «чёрных» лесорубов
Бурятский кинодеятель выследил «чёрных» лесорубов
Общество, 13.08.2020
Артём Бурлов продолжил историю об охоте на незаконных лесозаготовителей  
Силач из Бурятии претендует на звание «Самого крутого и дикого атлета»
Силач из Бурятии претендует на звание «Самого крутого и дикого атлета»
Общество, 13.08.2020
Улан-удэнец Рафаэль Кулиев участвует в необычном проекте Vortex Sport
Конкурс русалок устроили в улан-удэнской колонии
Конкурс русалок устроили в улан-удэнской колонии
Общество, 13.08.2020
Яркий конкурс приурочен ко Дню Нептуна
В Улан-Удэ в 1,5 раза выросло число стобалльников ЕГЭ
В Улан-Удэ в 1,5 раза выросло число стобалльников ЕГЭ
Общество, 13.08.2020
Стало известно, в какой школе наибольшее число выпускников с максимальными баллами

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^