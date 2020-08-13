В Улан-Удэ проходит онлайн-акция «Папа, мама, я – дружная семья»

Мероприятие призвано выявить успешные семьи и привить патриотическое воспитание



В Железнодорожном районе Улан-Удэ проводится онлайн-акцию «Папа, мама, я – дружная семья», посвящённая 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Участниками конкурса могут стать семьи, проживающие на территории Железнодорожного района.



Для участия в акции нужно записать видеоролик, отражающий значимость семейного уклада в жизни, бережное отношение к семейным традициям, положительный опыт семейного воспитания, а также создать художественное изделие на тему 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.



Информацию по мероприятию можно получить в управлении по делам молодёжи по телефону 43-60-42. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Возрастное ограничение 0+

