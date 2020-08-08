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К празднику в Улан-Удэ открылись новые спортивные площадки

К празднику в Улан-Удэ открылись новые спортивные площадки
Общество,  Фото:КГХ
Сегодня в стране отмечается День физкультурника

Ко Дню физкультурника в Улан-Удэ открылись новые спортивные площадки. В этом году праздник в России отмечают сегодня, 8 августа.

В столице Бурятии ежегодно вводятся новые современные спортивные и игровые площадки, расположенные прямо во дворах жилых комплексов. Ежегодно комитет городского хозяйства согласно наказам депутатов горсовета и Народного Хурала устанавливает свыше 50-ти игровых и спортивных площадок. В 2020 году - 140 площадок. Также ежегодно проводится доукомплектование существующих площадок и вывод из эксплуатации устаревших и изношенных «малых форм», не соответствующих требованиям безопасности.

Эксплуатация и содержание детских площадок находится в ведении управляющих компаний и товариществ собственников жилья.

В августе в Улан-Удэ были построены и открыты для занятий многофункциональные спортивные площадки с ограждением и резиновым покрытием. На средства городского бюджета по наказам депутатов такие площадки открылись в Железнодорожном районе по ул. Добролюбова, 2, ул. Клыпина, 23 и в Октябрьском районе по ул. Ключевская, 14. Также обновляются игровые детские площадки по всему городу, сообщили в комитете.

спорт благоустройство
 
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