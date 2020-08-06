Учёные получили 300 миллионов на систему цифрового мониторинга Байкал

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Финансирование будет вестись до 2023 года



Институт динамики систем и теории управления СО РАН (ИДСТУ СО РАН) получил грант министерства науки и высшего образования России для реализации проекта «Фундаментальные основы, методы и технологии цифрового мониторинга и прогнозирования экологической обстановки Байкальской природной территории». Сумма гранта составляет 300 млн рублей. Финансирование будет вестись до 2023 года, сообщает пресс-служба Иркутского научного центра СО РАН.



— Цель проекта — создание фундаментальных основ, методов и технологий комплексного экологического мониторинга и прогнозирования на основе цифровых платформ, обеспечивающих сбор, хранение, обработку, анализ больших массивов пространственно-временных данных, а также комплекса математических и информационных моделей, сервисов и методов машинного обучения и их апробация для Байкальской природной территории, — говорит директор ИДСТУ СО РАН, директор Иркутского филиала СО РАН академик Игорь Бычков.



О необходимости цифрового мониторинга озера Байкал Игорь Бычков сообщил в феврале 2018 года на встрече президента России с учёными Сибирского отделения РАН, тогда Владимир Путин одобрил инициативу. Со временем и с учётом многих тенденций проект стал более объёмным.



— Одним из важных результатов выполнения проекта является создание Цифровой платформы мониторинга, благодаря которой можно будет формировать, в том числе в режиме онлайн, информационные ресурсы о состоянии экосистемы озера Байкал, а далее обеспечивать их обработку для анализа и прогнозирования экстремальных природных явлений, гидрологических, геологических и геохимических процессов, экологических рисков для флоры и фауны, а также контролировать медико-экологическую и эпидемиологическую ситуации, — объясняет Игорь Бычков.



На конкурс министерства науки и высшего образования РФ по проведению крупных научных проектов было подано более 800 заявок. Из 367 участников победителями стало 41 учреждение науки и высшего образования.

