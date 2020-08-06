 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

06 Августа

05 Августа

Популярное

Учёные получили 300 миллионов на систему цифрового мониторинга Байкал

Учёные получили 300 миллионов на систему цифрового мониторинга Байкал
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Финансирование будет вестись до 2023 года

Институт динамики систем и теории управления СО РАН (ИДСТУ СО РАН) получил грант министерства науки и высшего образования России для реализации проекта «Фундаментальные основы, методы и технологии цифрового мониторинга и прогнозирования экологической обстановки Байкальской природной территории». Сумма гранта составляет 300 млн рублей. Финансирование будет вестись до 2023 года, сообщает пресс-служба Иркутского научного центра СО РАН.

— Цель проекта — создание фундаментальных основ, методов и технологий комплексного экологического мониторинга и прогнозирования на основе цифровых платформ, обеспечивающих сбор, хранение, обработку, анализ больших массивов пространственно-временных данных, а также комплекса математических и информационных моделей, сервисов и методов машинного обучения и их апробация для Байкальской природной территории, — говорит директор ИДСТУ СО РАН, директор Иркутского филиала СО РАН академик Игорь Бычков.

О необходимости цифрового мониторинга озера Байкал Игорь Бычков сообщил в феврале 2018 года на встрече президента России с учёными Сибирского отделения РАН, тогда Владимир Путин одобрил инициативу. Со временем и с учётом многих тенденций проект стал более объёмным.

— Одним из важных результатов выполнения проекта является создание Цифровой платформы мониторинга, благодаря которой можно будет формировать, в том числе в режиме онлайн, информационные ресурсы о состоянии экосистемы озера Байкал, а далее обеспечивать их обработку для анализа и прогнозирования экстремальных природных явлений, гидрологических, геологических и геохимических процессов, экологических рисков для флоры и фауны, а также контролировать медико-экологическую и эпидемиологическую ситуации, — объясняет Игорь Бычков.

На конкурс министерства науки и высшего образования РФ по проведению крупных научных проектов было подано более 800 заявок. Из 367 участников победителями стало 41 учреждение науки и высшего образования.
ученые Байкал
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии ушла из жизни основатель ансамбля песни и танца «Багульник»
В Бурятии ушла из жизни основатель ансамбля песни и танца «Багульник»
Общество, 06.08.2020
Тамара Александровна Полозова была ярчайшим представителем своего поколения
В Бурятии окончательно испортится погода
В Бурятии окончательно испортится погода
Общество, 06.08.2020
В выходные будут дожди и шквалистый ветер
Бурятский боец ММА сразится в Минске
Бурятский боец ММА сразится в Минске
Общество, 06.08.2020
Состязания состоятся сегодня
Сквер в Иркутске назвали «Молния»
Сквер в Иркутске назвали «Молния»
Общество, 06.08.2020
Недавно сквер благоустроили
Гаражный вопрос в Улан-Удэ зашёл в тупик
Гаражный вопрос в Улан-Удэ зашёл в тупик
Общество, 06.08.2020
В Улан-Удэ не нашлось ни одного легального металлического гаража, от чего страдает бюджет
Бурятский блогер покорил соцсети пародиями на танцоров
Бурятский блогер покорил соцсети пародиями на танцоров
Общество, 06.08.2020
Юморист поделился своей наблюдательностью и выложил это в Instagram
В Улан-Удэ будут ловить пассажиров маршруток без масок
В Улан-Удэ будут ловить пассажиров маршруток без масок
Общество, 06.08.2020
В общественном транспорте пройдут специальные рейды
Бурятские лесники определили площади для лесовосстановления
Бурятские лесники определили площади для лесовосстановления
Общество, 06.08.2020
Специалисты рассказали, как определяют места, где нужны посадки
В Улан-Удэ построят три детских сада
В Улан-Удэ построят три детских сада
Общество, 06.08.2020
Каждый сад будет рассчитан на 14 групп.
Нейросеть поможет медикам Бурятии диагностировать пневмонию
Нейросеть поможет медикам Бурятии диагностировать пневмонию
Общество, 06.08.2020
Сбербанк передал в республиканскую больницу новое медицинское оборудование
Улан-удэнцам запретили лесные прогулки до конца лета
Улан-удэнцам запретили лесные прогулки до конца лета
Общество, 06.08.2020
Грибы и ягоды можно собирать, но только на определённой территории
В Бурятии выровняют тротуар, насмешивший всю Россию
В Бурятии выровняют тротуар, насмешивший всю Россию
Общество, 06.08.2020
Тротуар больше не будет «американскими горками»

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^