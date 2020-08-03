Улан-удэнцы покоряют соцсети эффектными трюками

Пара тренеров по Pole Dance и акробатике не теряет времени на прогулке



Улан-удэнский тренер по Pole Dance (танец на пилоне) Сергей Дармаев показал, как он прогуливается с тренером студия воздушной и силовой акробатики Татьяной. Они удивили интересным исполнением трюков, которые выполнили в центре Улан-Удэ.



- Коротко о том, как мы гуляем, - шутливо подписал видео Сергей.



