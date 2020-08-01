Митингующих разгоняла полиция. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с места события
Сегодня на центральной площади в Улан-Удэ состоялся несанкционированный митинг в поддержку протестующих хабаровчан.
Здесь установили открытый микрофон, к которому выстроилась очередь — люди говорили о действующей власти, олигархате, хвалили шамана Габышева, критиковали принятые поправки в Конституцию и действия властей во время коронавируса, пишет Сибирь.МХБ. Медиа.
- Прибывшие на место полицейские попытались через мегафон разогнать митинг — их начали стыдить женщины, начался скандал, - передаёт издание.
Собралось порядка 20-ти человек. Они были с зонтиками, поскольку шёл дождь, плакатами и, конечно, в масках. Некоторые надписи на плакатах размыло от дождя. Митингующие вели прямые трансляции. Среди ни был небезызвестный в Бурятии блогер Дмитрий Баиров, которого недавно суд не стал штрафовать за попытку поздороваться с гостем республики Стивеном Сигалом.
Митинги в Хабаровске длятся уже 22 дня, пишет Znak.com. Несмотря на проливной дождь, на несанкционированный митинг сегодня вышло порядка 3,5 тысяч хабаровчан.
Масштабные стихийные митинги и шествия проходят в Хабаровске ежедневно, начиная с 11 июля. Люди недовольны арестом бывшего главы региона Сергея Фургала, которого подозревают в организации убийств 15-летней давности. Владимир Путин уволил Фургала с формулировкой «в связи с утратой доверия», назначив врио главы региона его однопартийца Михаила Дегтярева, однако хабаровчанам это также не понравилось, уточняет издание.
В Улан-Удэ прошла акция в поддержку протестующих хабаровчан. Фоторепортаж
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