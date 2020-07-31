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В Улан-Удэ построили дом «универсального дизайна»

В Улан-Удэ построили дом «универсального дизайна»
Общество,  Фото:pixabay.com
Новое жильё создаст маломобильным гражданам условия для комфортного проживания

В Улан-Удэ общественники выезжали в 140 квартал, где расположен жилой многоквартирный дом, оборудованный по принципу «универсального дизайна», сообщает пресс-служба минсоцзащиты РБ.

В числе новосёлов – Андрей Петряков, который до сегодняшнего дня проживал на втором этаже двухэтажного полублагоустроенного жилого дома деревянной постройки. С 2003 году Андрей передвигается при помощи инвалидной коляски после неудачного ныряния, получив травму шейного позвонка, а вместе с тем парализацию рук и ног. В течение 10 лет он всеми правдами и неправдами добивался доступного жилья. Только в этом году ему была выделена определённая сумма на покупку новой квартиры.

Свой выбор Андрей сделал в новостройке, расположенной в 140 квартале. Это жильё, построенное по принципу «универсального дизайна», которое создаёт маломобильным гражданам условия комфортного проживания и соблюдение основного принципа «Равенство в использовании». Дизайн доступный, безопасный, привлекательный и надёжный для различных групп потребителей, без выделения или навешивания ярлыков. К тому же на территории новостройки имеется доступная подземная парковка.

- На территории Бурятии проживает 4130 взрослого населения и 1112 детей, которые передвигаются при помощи инвалидной коляски. Вопрос с доступностью жилья – самый острый и актуальный, – подчеркивает руководитель регионального общественного фонда инвалидов-колясочников «Общество без барьеров», член общественной палаты РФ Галина Горбатых. – В 2014 году, в ходе проведения исследования оценки инвалидами состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности в регионе, отношения граждан республики к проблемам инвалидов, 50% респондентов оценили отрицательно именно состояние жилья. Отрадно, что за последние 6 лет в нашей республике появилось значительное количество новых домов, построенных с условиями обеспечения доступности. Но приобрести такое жильё не по карману многим инвалидам.

Для решениях этих проблем в Бурятии создана рабочая группа по разработке программ обеспечения доступности жилья для людей с инвалидностью, в которую вошли министерство социальной защиты населения, министерство строительства и ЖКХ, а также представители общественных организаций инвалидов, под руководством заместителя председателя правительства РБ по социальному развитию Вячеслава Цыбикжапова.

- Необходимо ещё отметить тот факт, что в 2019 году два представителя РОФ «Общество без барьеров» по приглашению Н.В. Павлюка стали внештатными экспертами республиканской службы государственного строительного и жилищного надзора. И это впервые в истории России, что общественники привлекаются в качестве экспертов и осуществляют контроль за исполнением требований доступности, – не без гордости говорит Галина Горбатых.
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