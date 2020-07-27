Мероприятие пройдёт в онлайн-формате
Более пятидесяти заявок подано на межрегиональный фестиваль «Забайкальскому краю – любо!». На сегодняшний день организаторы приняли более 50 заявок. В фестивале будут участвовать казачьи коллективы, представляющие Бурятию, Башкортостан, Татарстан, Мордовию, а также из Краснодарского и Хабаровского краёв, Московской, Калининградской, Владимирской, Оренбургской, Тульской, Тамбовской, Рязанской, Псковской, Новосибирской, Амурской областей, Ханты-Мансийского автономного округа и муниципальных районов Забайкальского края (Александрово-Заводского, Нерчинско-Заводского, Ононского, Петровск-Забайкальского, Шилкинского, Шелопугинского, Улётовского и Читинского районов).
Традиционный казачий фестиваль «Забайкальскому краю – любо!» в этом году состоится в новом онлайн-формате. Фестиваль пройдёт на официальном сайте проекта с 1 по 31 августа, сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.
В рамках фестиваля состоится конкурс среди коллективов, занимающихся сохранением и популяризацией казачьей традиционной культуры. Участие в проекте примут самодеятельные казачьи стилизованные художественные коллективы и отдельные исполнители, представляющие различные жанровые направления (музыкально-песенное, танцевальное, инструментальное, вокальное искусство, празднично-обрядовую культуру). Конкурс проводится по номинациям: детский и взрослый казачий коллектив, семейный казачий ансамбль, солисты.
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Коллективы Бурятии примут участие в фестивале «Забайкальскому краю – любо!»
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