В Бурятии набирают абитуриентов, которые хотят стать ламами

Абитуриенты сдадут два экзамена
Объявлен набор абитуриентов по очной форме в Буддийский университет «Даши Чойнхорлин», который находится в Иволгинском дацане в Бурятии. Претенденты сдадут два экзамены – собеседование и тестирование по теме буддизма.
От абитуриентов требуется ряд документов, в том числе из наркологического диспансера, а также направление на учёбу из дацана. Подробная информация к перечню нужных документов опубликована на страницах Буддийской Сангхи России в соцсетях.
В этом году также состоится набор на медицинский факультет, откуда выпускаются эмчи-ламы.
Как сообщал «Байкал-Daily», в этом году из стен Буддийского университета вышли восемь выпускников.
Справка:
Буддийский университет «Даши Чойнхорлин» имени Дамба Даржа Заяева начал работу в 1991 году, в 1999 году получил государственную лицензию высшего учебного заведения. Здесь готовят штатных лам-священнослужителей для активно восстанавливающихся дацанов, учёных-буддологов и воcтоковедов, специалистов-переводчиков.
Студенты осваивают буддийскую философию, логику, тантру, ритуалистику, астрологию , медицину и многое другое. В основе занятий лежит традиция школы «гелуг». Изучаются старо-бурятская письменность, тибетский и английский язык, компьютерная грамотность, история и этнография. Студенты также практикуются в переводе канонических текстов.
Преподают учителя, окончившие курс обучения в Брейбун Гоман дацане (Южная Индия) и получившие ученую степень Геше и Габжа.
Программа обучения включает следующие предметы: Ламрим (изучение труда Богдо Цзонхавы), Согчен (заучивание литургических текстов), Дуйра (логика и гносеология), Дагриг (учение о логическом признаке и его свойствах), Лориг (учение о сознании и его составляющих), Парамита ( Учение Будды), старо-бурятская письменность, история, английский язык, грамматика канонического тибетского языка и разговорный тибетский язык, история буддизма, особенности и практика перевода буддийских текстов, иконография, астрология монгольских народов и пр.
По окончании университета выпускник получает диплом о высшем образовании и звание ламы.
В Бурятии набирают абитуриентов, которые хотят стать ламами
Общество, Фото:
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