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Бурятия приобрела реабилитационное оборудование для инвалидов и ветеранов

Бурятия приобрела реабилитационное оборудование для инвалидов и ветеранов
Общество,  Фото:пресс-служба минсоцзащиты РБ
Оборудование приобретено в рамках госпрограммы по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации

В Бурятии продолжается реализация государственной программы РБ по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, на 2020-2022 годы.

В июле 2020 года в рамках данной программы были приобретены 4 аппарата для проведения физиотерапевтического лечения, реабилитационный комплекс с беговой дорожкой и реабилитационным подвесом «Орторент» для отделения медицинской реабилитации республиканского клинического госпиталя для ветеранов войн. Современная беговая дорожка укомплектована датчиками регистрации частоты сердечных сокращений, длины шага пациента, автоматически регулирующимися поручнями. Реабилитационный подвес предназначен для восстановления после травм, для реабилитации после инсультов, при заболевании суставов конечностей и при заболеваниях, сопровождающихся мышечной слабостью и расстройством координации движения. На приобретение реабилитационного оборудования направлено 1,6 млн рублей из консолидированного бюджета.

В августе в рамках госпрограммы в комплексный центр социального обслуживания населения «Баянгол» Закаменского района доставят жилой модуль «Кухня» с кухонной мебелью, адаптированной к потребностям инвалидов, и ассистивными кухонными устройствами, облегчающими приготовление и приём пищи. В этом учреждении в рамках проекта «Социальная деревня» в 2019 году построены 8 благоустроенных квартир на сумму около 5,75 млн рублей из средств бюджета. Для успешной реализации новой социальной технологии учтены методические рекомендации минтруда России по организации сопровождаемого совместного проживания малых групп инвалидов в отдельных жилых помещениях. Новая технология предполагает создание площадки для социализации людей с лёгкой или умеренной умственной отсталостью из числа детей-сирот в условиях максимально приближенных к домашним.

Также в рамках реализации госпрограммы в 2020 году республиканский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями «Светлый» приобретает реабилитационное и компьютерное оборудование на сумму 1,37 млн рублей.

- Приобретённое современное реабилитационное оборудование позволит улучшить качество предоставляемых социальных и реабилитационных услуг инвалидам и ветеранам республики, – сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.
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