Российский блогер беседовал с ламой-лекарем и катался на верблюде в Бурятии









В начале своего путешествия блогер встретился с министром туризма республики Марией Бадмацыреновой. Она составила свой топ-3 мест, которые нужно обязательно посмотреть туристу – озеро Байкал, Иволгинский дацан и сёла, в которых живут староверы Забайкалья.



Первым делом ведущий отправился на Байкал, где встретил рассвет, побывал на горячих источниках и порыбачил. Затем Миша отправился в Иволгинский дацан, там он побывал на хурале и побеседовал с ламой-лекарем.



Кроме того, путешественник посетил и старообрядческую церковь. В селе Тарбагатай он погостил у староверов и послушал их истории. Также путешественник побывал в комплексе «Степной кочевник», там он переоделся в бурятский национальный костюм, играл в «Шагай наадан», научился лепить буузы и даже прокатился верхом на верблюде.



В Улан-Удэ возле памятника головы Ленина блогер провёл «рейтинг дружелюбия». Парень подходил к незнакомцам и просил позвонить с их телефона. Так, каждый житель Бурятии, ответивший согласием на просьбу туриста, принёс региону один балл в рейтинге.



Некоторые улан-удэнцы отказывали туристу, оправдываясь отсутствием денег на балансе или низким зарядом батареи. Но большинство прохожих всё же останавливались и давали телефон для звонка. Бурятия в рейтинге получила 8 баллов из 20 возможных. «Мне кажется, это самый дружелюбный регион, в котором мы снимали программу», резюмировал ведущий.



- Бурятия прекрасна: потрясающий Байкал, заповедник с горячими источниками, душевные старообрядцы и суровые кочевники. Забирайте мой маршрут и повторяйте его сами. А мы увидимся в следующем видео. Впереди у меня еще 81 регион России, — прощается в конце ролика Миша Ронкаинен.





О путешествии по Бурятии сняли выпуск виртуального трэвел-шоу «Чек-лист», который выходит на платформе TV BRICS. Выпуск о республике был подготовлен совместно с Ростуризмом и сервисом путешествий Tutu.ru.Ведущий шоу - блогер «Поехавший», он же Миша Ронкаинен, побывал в Бурятии ещё зимой, до введения режима самоизоляции. Ведущий тестировал, можно ли в Бурятии прикоснуться к древним традициям, сделать вызывающие зависть фото, пережить уникальный опыт и вкусно поесть, не потратив при этом целое состояние.