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76% пациентов с коронавирусом в Бурятии выздоровели

76% пациентов с коронавирусом в Бурятии выздоровели
Общество,  Фото:pixabay.com
Бурятия на четвёртом месте в ДФО

На 14 июля в Бурятии 76% людей, у которых диагностировали коронавирус, полностью выздоровели. Неделей ранее этот показатель составлял 72%.

Республика находится на четвёртом месте в Дальневосточном федеральном округе по доле выздоровевших от общего числа заболевших COVID-19. Такой же показатель у Забайкальского края.

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом подготовил инфографику по количеству выздоровевших от COVID-19 в регионах ДФО.



Наибольший процент жителей, справившихся с COVID-19, в Чукотском автономном округе– 97%. На втором месте – Республика Саха (Якутия)– выздоровели уже 88% пациентов, на третьем – Еврейская автономная область, где коронавирус победили 83% от общего числа заболевших.

Самая низкая доля выздоровевших, как и на прошлой неделе, зафиксирована в Сахалинской области – 36%, в Хабаровском крае справились с заболеванием 49%, в Амурской области – 55% от общего числа заболевших коронавирусом.

В Дальневосточном федеральном округе за весь период пандемии зафиксировано 30 983 случая заболевания коронавирусом, более половины (68%) жителей выздоровели. Это пятый результат по стране. Наибольший показатель зафиксирован в Северо-Кавказском федеральном округе – 77%, наименьший - в Уральском федеральном округе – 56%.

Как сообщал «Байкал-Daily», утром 14 июля в Бурятии сообщалось о 3481 случае заражения коронавирусом (+32 за сутки).

Накануне стало известно о заболевших после похорон в Кяхтинском районе, куда съехались жители нескольких районов. 
коронавирус
 
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