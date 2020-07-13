В Улан-Удэ пропал 38-летний мужчина

Общество, Фото: ориентировка полиции

Он уехал из дома 4 июля и до сих пор не вернулся



В Бурятии разыскивают 38-летнего жителя Улан-Удэ Петра Хамаганова, который 4 июля уехал из дома на машине «Honda CR-V», государственный регистрационный знак Е 301 ЕК 14 RUS, и до настоящего времени не вернулся.



Приметы: азиатской внешности, на вид 38-40 лет, плотного телосложения, рост 165 см, волосы чёрные с проседью, глаза карие.



Одет: кепка синего цвета, футболка светлая, джинсы синие.



При наличии какой-либо информации о гражданине или его местонахождении жителей просят незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 8(964)406-96-02, 8(924)555-97-55, 8(9025)32-89-58, 8(924)011-13-11 или 102 (112), сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

