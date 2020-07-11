О полном кавалере ордена Славы Петре Радикальцеве









Началась война



Счастливая семейная жизнь Радикальцевых была прервана войной.



Пётр Капитонович, несмотря на ряд попыток пойти добровольцем на фронт (на него была наложена бронь, и он не подлежал призыву в армию), был призван в Красную Армию только в августе 1942 года. В ноябре 1942 года он прибыл на Северо-Западный фронт. Первый бой принял в районе города Старая Русса. Уже в первых боях проявил мужество и стойкость.



- Стрелковая рота, в которой находился и Пётр, четверо суток сдерживала фашистов на своём рубеже обороны. Она успешно отражала многочисленные атаки врага, хотя и несла серьёзные потери. Но вот погибли командир роты, все офицеры, и осталось в роте 8 бойцов при 12 пулемётах – ручных и станковых. Командир отделения Пётр Радикальцев принял на себя командование оставшимися в живых бойцами, несмотря на то, что и сам был ранен в руку. Он расставил в окопах бойцов так, чтобы они могли обслужить все 12 пулемётов. Противник посчитал, что против него сражается целая рота, и отступил, оставив на поле боя до сотни трупов. Рота Радикальцева сумела взять пленного, который дал ценные сведения о расположении немецких сил, противостоящих подразделению Радикальцева. В ту же ночь после боя к роте подошло подкрепление. Командир полка объявил благодарность Радикальцеву и его бойцам за мужество и стойкость при отражении фашистского контрнаступления, - так описывается подвиг солдата в книге «Герои Бурятии» Даши Цыренова.



После лечения в госпитале в феврале 1943 года Петра Радикальцева направляют командиром отделения в 312-й Новгородский Краснознаменный стрелковый полк 26-й стрелковой дивизии. А вскоре он был зачислен в роту разведки. Здесь раскрылись способности Радикальцева как разведчика, охотника за «языками».



- Однажды командир полка майор Болтокс вызвал к себе командира роты и отдал приказ захватить пленного. Ночью пятеро разведчиков скрытно поползли к обороне фашистов, соблюдая все меры предосторожности, замирая при взлёте осветительных ракет. Незаметно они преодолели нейтральную полосу и вплотную подползли к окопам противника. Но вот прозвучал сигнал к атаке, и разведчики неожиданно для немцев ворвались в окоп. Радикальцев пристрелил одного из фашистов, а другого, поднявшего руки взял в плен. Вся операция длилась несколько минут. Затем разведчики исчезли в ночи. Так был захвачен ценный для командования «язык». Командир полка майор Болтокс всем пятерым разведчикам объявил благодарность, - говорится в книге «Герои Бурятии».



Пётр Радикальцев воевал на Северо-Западном, 1-м и 2-м Прибалтийских, 3-м Белорусском фронтах. Неоднократно действовал в составе разведывательных групп с задачей захватить «языка». В июне 1943 года Радикальцев был награждён медалью «За отвагу».



К октябрю 1944 года сержант Радикальцев участвовал в захвате 23-х противников, из них трёх захватил лично. 12 октября, отражая контратаку противника в районе населённого пункта Приекуле, Радикальцев огнём из автомата сразил более 10 вражеских солдат. В этом бою из 11 разведчиков в живых осталось только трое.



И приказом от 25 октября 1944 года сержант Пётр Капитонович Радикальцев награждён орденом Славы 3-й степени.



В наступательных боях 2-8 февраля 1945 года, старший сержант Радикальцев во главе разведывательной группы действовал в районе северо-восточнее города Фишхаузен. Разведчики обнаружили большую группу противников и внезапно её атаковали. Гранатами и огнём из автомата было уничтожено 7 вражеских солдат и 4 взято в плен. Он доставил командованию ценные документы. Будучи раненым, не ушёл с поля боя.



Приказом командования по 43-й армии от 15 марта 1945 года старший сержант Радикальцев Пётр Капитонович награждён орденом Славы 2-й степени.



5-17 апреля 1945 года, в наступательных боях под городом Кёнигсберг и на Земландском полуострове помощник командира взвода пешей разведки старший сержант Радикальцев в ходе разведывательных действий поразил 4 противников и несколько взял в плен.



Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года за исключительное мужество, отвагу и бесстрашие, проявленные на заключительном этапе Великой Отечественной войны в боях с вражескими захватчиками, старший сержант Пётр Капитонович Радикальцев награждён орденом Славы 1-й степени. Таким образом, он стал полным кавалером ордена Славы.



Жизнь после войны



В 1945 году старшина Пётр Радикальцев был демобилизован. Вернулся на родину. Сразу же пошёл работать на Улан-Удэнский стекольный завод, с которого уходил на фронт. Проработал на заводе более 20 лет, сначала в механическом цехе загрузчиком топлива, а затем газогенераторщиком. В 1967 году по состоянию здоровья ушёл на заслуженный отдых.



Пётр Капитонович жил в Улан-Удэ. Скончался 15 апреля 1977 года. Он похоронен на городском кладбище в Улан-Удэ.



Одна из улиц в посёлке Стеклозавод названа в честь ветерана Великой Отечественной войны - полного кавалера ордена Славы Петра Капитоновича Радикальцева. Ранее улица называлась Шоссейной.Пётр Радикальцев родился 15 июля 1912 года в селе Пестерево Тарбагатайского района Бурятии, в семье крестьянина. Его отец Капитон Радикальцев и мать Варвара Владимировна одними из первых в селе вступили в колхоз, проработал в колхозе и Пётр.В начале 30-х годов Пётр Капитонович поступил работать на Улан-Удэнский стекольный завод. Здесь он трудится слесарем до самого начала войны. Здесь же он познакомился с будущей женой – сортировщицей стекла Марией Семёновной.