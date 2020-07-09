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«По цене как золотая»: Улан-удэнский маршрутчик спел про маски

«По цене как золотая»: Улан-удэнский маршрутчик спел про маски
Общество, 
«Поющий маршрутчик» переделал композицию звезды российской эстрады Стаса Михайлова

Улан-удэнский «поющий маршрутчик» Василий Пусный представил пользователям Сети актуальную по теме песню про маски. Песня написана на мотив композиции популярного артиста Стаса Михайлова «Без тебя».


Здесь говорится о том, что героя без маски никуда сейчас не пускают, и он буквально «породнился» с ней:

Ты прости меня, родная,
Надоел тебе, я знаю.
Только не могу я без тебя,
И вокруг в тебе все лица,
Чтобы вирус не вселился,
Надеваем мы тебя не зря.

С виду вроде бы простая,
А по цене как золотая,
Лучше тебя сделаю я сам.

Без тебя, без тебя
Не пускают никуда теперь меня.
Все шарахаются, словно от огня,
Если я пришёл куда-то без тебя.

Без тебя, без тебя,
от заката до рассвета без тебя,
Остальное время всюду ты со мной,
Вот как будто
Породнились мы с тобой,
Мы как будто породнились с тобой.

Пользователи хвалят Василия в соцсети: «Самый крутой маршрутчик», «Красавчик», «Актуально».

Василий работает водителем маршрутного автобуса №4 и часто радует жителей Бурятии своими работами.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее он спел о тесноте и холоде в автобусах.

«Поющий маршрутчик» также исполнял песню о Южлаге, написав её на мотив «Бременских музыкантов».

Улан-удэнец спел и о лучшем городе Земли.

Он сочинил также песню про трудности работы водителя маршрутки.


маски водители общественный транспорт
 
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