Истории о счастливой семейной жизни принимаются до 17 июля
В Бурятии продолжается приём работ по акции ко Дню семьи, любви и верности. Срок приёма продлён до 17 июля. Подведение итогов состоится 21 июля.
Напомним, что в преддверии Дня семьи, любви и верности в республике проводится акция на самую лучшую историю о семейной жизни. По условиям акции необходимо:
- Написать пост о счастливой семейной жизни или историю о браке родителей;
- Опубликовать его в социальной сети ВКонтакте с хэштегами #деньсемьи03 или #минсоцрб с отметкой аккаунта;
- Вступить в группу минсоцзащиты в соцсети.
Голосование пройдёт в аккаунте @minsocrb – с 18 по 20 июля. Подведение итогов состоится 21 июля.
Работы победителей будут размещены на официальном сайте министерства соцзащиты, в аккаунтах в социальных сетях. 3 лучшие работы будут отмечены денежными призами. Об этом сообщает пресс-служба минсоцзащиты РБ.
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В Бурятии продлён приём работ по акции ко Дню семьи
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