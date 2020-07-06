В Бурятии продлён приём работ по акции ко Дню семьи

Истории о счастливой семейной жизни принимаются до 17 июля



В Бурятии продолжается приём работ по акции ко Дню семьи, любви и верности. Срок приёма продлён до 17 июля. Подведение итогов состоится 21 июля.



Напомним, что в преддверии Дня семьи, любви и верности в республике проводится акция на самую лучшую историю о семейной жизни. По условиям акции необходимо:

- Написать пост о счастливой семейной жизни или историю о браке родителей;

- Опубликовать его в социальной сети ВКонтакте с хэштегами #деньсемьи03 или #минсоцрб с отметкой аккаунта;

- Вступить в группу минсоцзащиты в соцсети.



Голосование пройдёт в аккаунте @minsocrb – с 18 по 20 июля. Подведение итогов состоится 21 июля.



Работы победителей будут размещены на официальном сайте министерства соцзащиты, в аккаунтах в социальных сетях. 3 лучшие работы будут отмечены денежными призами. Об этом сообщает пресс-служба минсоцзащиты РБ.



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