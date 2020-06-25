«Письма с фронта» представили в Улан-Удэ

Выставка под таким названием открылась в Этнографическом музее



С 24 июня в Этнографическом музее народов Забайкалья совместно с государственным архивом Бурятии открывается выставка «Письма с фронта». Она посвящена празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.



- В годы войны именно почта стала связующим звеном между солдатами и их домом. Родные люди обменивались письмами, через газеты, через такие открытые письма они обращались друг к другу, давали наказы и брали обещание не сдаваться и обязательно победить врага, - сообщили в пресс-службе министерства культуры республики.



На выставке представлены письма, официальные обращения, благодарности, дневники, личные вещи участников войны.



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