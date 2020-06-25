Выставка под таким названием открылась в Этнографическом музее
С 24 июня в Этнографическом музее народов Забайкалья совместно с государственным архивом Бурятии открывается выставка «Письма с фронта». Она посвящена празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
- В годы войны именно почта стала связующим звеном между солдатами и их домом. Родные люди обменивались письмами, через газеты, через такие открытые письма они обращались друг к другу, давали наказы и брали обещание не сдаваться и обязательно победить врага, - сообщили в пресс-службе министерства культуры республики.
На выставке представлены письма, официальные обращения, благодарности, дневники, личные вещи участников войны.
«Письма с фронта» представили в Улан-Удэ
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Выставка под таким названием открылась в Этнографическом музее
Управляющий ВТБ в Бурятии Инесса Лхасаранова: «Мы не оставляем своих заёмщиков одних в тяжёлых условиях»
Ситуация с пандемией коронавируса ударила по всем сферам жизни не только в республике, стране, но и по всему миру. Как один из ведущих российских банков помогает бизнесу Бурятии справляться с трудностями, и какие полезные новшества он предложил компаниям региона, рассказала управляющий ВТБ в Республике Бурятия Инесса Лхасаранова.
В мэрии заявили, что жильцы сами выбрали себе такое благоустройство
Учёные опровергают сюжет РЕН ТВ о том, что Байкал превращается в мутную жижу
В исправительной колонии №7 прошла спартакиада «Наркотикам – нет!»
В регионе более 2,8 тысяч случаев заражения COVID-19
Первый фильм посвящён Никифору Афанасьеву, который начинал войну поваром, а окончил Героем Советского Союза
Досрочное голосование по поправкам в Конституцию проходит на 837 избирательных участках
Салют в день парада Победы длился около 15 минут. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с острова Комсомольский
В гнезде бывает от 15 до 45 гусениц
Речь идёт об улице Ченкирова в 100-х кварталах
В дело вмешалась прокуратура
В Бурятии местами ливни
Общество, 24.06.2020
Двум бурятским борцам вручили жилищные сертификаты за медали чемпионата Европы
Общество, 24.06.2020
Досрочно проголосовать по поправкам в Конституцию можно будет с 8.00 до 20.00