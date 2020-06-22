Голосование за понравившийся ролик проходит по 26 июня включительно
В Бурятии стартовало голосование республиканского интернет-конкурса семейного творчества «Семья и традиции». Семья, набравшая наибольшее количество голосов, станет обладателем приза зрительских симпатий. Сроки голосования с 22 по 26 июня. Об этом сообщает пресс-служба РЦНТ.
Среди конкурсантов семьи из Улан-Удэ, Севробайкальска, Джидинского, Кижингинского, Хоринского, Еравнинского, Заиграевского и Муйского районов. Голосование проводится на паблике республиканского центра народного творчества в ВКонтакте.
Напомним, что в мероприятии участвуют творческие, активные династии любых национальностей без возрастных ограничений. Участники записывают короткое видео на тему «Семья – хранитель традиций». Семьи могут показать свои традиции гостеприимства, реликвии, родословную, национальный костюм, как проводят традиционные праздники, готовят национальные блюда.
В Бурятии стартовал интернет-конкурс семейных традиций
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В рамках Икэнипкэ были определены победители двух творческих конкурсов
Наибольшее число награждённых будет в Чите и Читинском районе
Голосование за понравившийся ролик проходит по 26 июня включительно
Заплыв на лодке состоится от посёлка Листвянка до посёлка Танхой
В Улан-Удэ добровольцы ликвидируют несанкционированные свалки инкогнито
Для посетителей открыт абонемент и отдел сканирования и ксерокопий
Мероприятие проведут на сайте фестиваля с 20 августа по 15 сентября
ТОСовцы Истока строят сквер семейного отдыха «Сказка»
Проектные и рабочие документации систем будут разработаны для сёл Турунтаево и Горячинск
Также ещё два месяца продолжится выплата материальной помощи из областного бюджета.
Работы принимаются по 15 сентября включительно
Специалисты РХБ защиты израсходовали свыше 20 тонн дезинфицирующего средства
Артисты исполнили известные песни перед окнами больницы
Один врач «засветилась» сразу в двух российских столицах
На острове Ольхон работают волонтёры первого в этом году добровольческого лагеря