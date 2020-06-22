В Бурятии стартовал интернет-конкурс семейных традиций

Голосование за понравившийся ролик проходит по 26 июня включительно



В Бурятии стартовало голосование республиканского интернет-конкурса семейного творчества «Семья и традиции». Семья, набравшая наибольшее количество голосов, станет обладателем приза зрительских симпатий. Сроки голосования с 22 по 26 июня. Об этом сообщает пресс-служба РЦНТ.



Среди конкурсантов семьи из Улан-Удэ, Севробайкальска, Джидинского, Кижингинского, Хоринского, Еравнинского, Заиграевского и Муйского районов. Голосование проводится на паблике республиканского центра народного творчества в ВКонтакте.



Напомним, что в мероприятии участвуют творческие, активные династии любых национальностей без возрастных ограничений. Участники записывают короткое видео на тему «Семья – хранитель традиций». Семьи могут показать свои традиции гостеприимства, реликвии, родословную, национальный костюм, как проводят традиционные праздники, готовят национальные блюда.

