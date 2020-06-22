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В Бурятии стартовал интернет-конкурс семейных традиций

В Бурятии стартовал интернет-конкурс семейных традиций
Общество,  Фото:пресс-служба РЦНТ
Голосование за понравившийся ролик проходит по 26 июня включительно

В Бурятии стартовало голосование республиканского интернет-конкурса семейного творчества «Семья и традиции». Семья, набравшая наибольшее количество голосов, станет обладателем приза зрительских симпатий. Сроки голосования с 22 по 26 июня. Об этом сообщает пресс-служба РЦНТ.

Среди конкурсантов семьи из Улан-Удэ, Севробайкальска, Джидинского, Кижингинского, Хоринского, Еравнинского, Заиграевского и Муйского районов. Голосование проводится на паблике республиканского центра народного творчества в ВКонтакте.

Напомним, что в мероприятии участвуют творческие, активные династии любых национальностей без возрастных ограничений. Участники записывают короткое видео на тему «Семья – хранитель традиций». Семьи могут показать свои традиции гостеприимства, реликвии, родословную, национальный костюм, как проводят традиционные праздники, готовят национальные блюда. 
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