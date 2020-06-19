Главным врачом больницы стала экс-замминистр здравоохранения Бурятии Наталья Бухольцева
Наталья Бухольцева назначена главным врачом городской больница №4. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Бурятии.
- На основании решения конкурсной комиссии на замещение вакантной должности главного врача ГБУЗ «Городская больница №4» от 8 июня 2020 года Бухольцева Наталья Андреевна признана победителем и назначена главным врачом ГБУЗ «Городская больница №4», - рассказали в министерстве.
О том, что первый замминистра здравоохранения Бурятии Наталья Бухольцева уходит с поста, стало известно в конце мая.
Напомним, скандал в больнице № 4 в Улан-Удэ разразился в конце апреля. Тогда стало известно, что 10 сотрудников медучреждения заразились коронавирусом. Некоторые имели симптомы, но скрыли это – диагноз подтвердился на контрольном тестировании. Глава Бурятии Алексей Цыденов «за грубое нарушение санитарно-эпидемиологических требований в условиях карантина» потребовал увольнения главного врача больницы Тамары Бидагаевой.
Главврач больницы Татьяна Бидагаева была уволена. Исполняющей обязанности назначили её заместителя Ларису Шабаеву.
Из-за этого инцидента тогда было принято решение вернуть жёсткие ограничительные меры, вроде запрета на работу парикмахерских или закрытия магазинов стройматериалов. «Хотели, наоборот, разжать тиски, а сейчас снова зажмём», - заявил глава Бурятии Алексей Цыденов.
Позже появилась петиция к главе Бурятии в защиту Тамары Бидагаевой.
В Улан-Удэ назначили главврача больницы №4
Общество, Фото:
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