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В Бурятии более 500 семей получили 72,5 миллиона рублей

В Бурятии более 500 семей получили 72,5 миллиона рублей
Общество,  Фото:pixabay.com
Все они воспользовались правом на получение регионального маткапитала на второго ребёнка

В Бурятии продолжается реализация национального проекта «Демография». Это и выплаты родителям при рождении второго ребёнка, и материнский капитал, и льготная ипотека.

В связи с включением Бурятии в состав Дальневосточного федерального округа с 2019 года предоставляется региональный материнский (семейный) капитал при рождении второго ребёнка в размере 30% от федерального маткапитала, который в 2019 году составлял 453 260 рублей.

Напомним, в 2020 году президент России Владимир Путин подписал закон о расширении программы материнского капитала. Выплаты распространились и на рождение первенца, а действие программы маткапитала продлено до 31 декабря 2026 года. Таким образом, с начала года право на материнский капитал в размере 466 617 рублей получили в Бурятии 124 семьи с первенцем. Для родителей и усыновителей, у которых вторые и последующие дети появились с 2020 года, размер материнского капитала увеличен на 150 тысяч рублей и составляет 616 617 рублей.

Сумма федерального, а соответственно и регионального материнского капитала при рождении второго ребёнка, была также увеличена. С 1 января 2020 года размер регионального материнского (семейного) капитала на детей, рождённых (усыновлённых) до 31 декабря 2019 года составил 139 985,10 рублей. На рождённых с 1 января 2020 года – порядка 185 тысяч рублей.

Всего за 2019 года реализовали своё право на распоряжение региональным материнским (семейным) капиталом 539 семей на общую сумму более 72,5 млн. руб. Из них 11 семей воспользовались средствами материнского капитала для строительства дома, 528 семей – на приобретение жилья и погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на приобретение или строительство жилого помещения.

По состоянию на 1 июня 2020 года региональным капиталом воспользовались 532 семьи на сумму 72,56 млн рублей.

- В период действия ограничительных мероприятий, все выплаты, льготы, пособия получатели мер социальной поддержки получают своевременно без каких-либо задержек, документы оформляются в рамках межведомственного взаимодействия, - говорит министр социальной защиты населения республики Татьяна Быкова. – Отмечу, в Бурятии появились несколько новых видов государственной поддержки, льгот и пособий для разных категорий граждан. Их оформление доступно на порталах Госуслуги и «Работа в России».
минсоцзащиты поддержка президента
 
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