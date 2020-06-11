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Выплату при рождении первого ребёнка получили более тысячи жителей Бурятии

Выплату при рождении первого ребёнка получили более тысячи жителей Бурятии
Общество, 
Единовременная выплата предоставляется всем семья с января

С начала 2020 года единовременная выплата при рождении первого ребенка предоставлена в Бурятии 1240 получателям на сумму 29,3 млн. руб. Об этом сообщили в пресс-службе минсоцзащиты Бурятии.

Выплата предоставляется с января 2019 года в рамках нацпроекта «Демография» всем семьям при рождении (усыновлении) первенца. Доходы семьи при назначении не учитываются.

Размер выплаты составляет двукратную величину прожиточного минимума для детей, установленного в Бурятии за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты. В 2020 году - это 24 130 рублей.

Единовременная выплата назначается однократно матери (усыновительнице), отцу, являющемуся единственным родителем, опекуну (попечителю) или приёмному родителю первого ребёнка.

При назначении учитываются следующие условия:

- наличие у получателя и первого ребенка гражданства Российской Федерации;
- постоянное проживание (пребывание) получателя в Бурятии

Для получения единовременной выплаты необходимо представить следующие документы:

- документ, удостоверяющий гражданство Российской Федерации, а также подтверждающий место жительства (пребывания) на территории Республики Бурятия;
- свидетельство о рождении первого ребенка или справка о рождении ребенка, выданная органами записи актов гражданского состояния;
- решение суда об установлении факта проживания заявителя на территории Республики Бурятия (в случае отсутствия регистрации по месту жительства или регистрации по месту временного пребывания);
-документ с указанием реквизитов банковского счета получателя, открытого в кредитной организации.

Документы подаются в отдел социальной защиты населения по месту жительства (пребывания) либо в ГБУ «Многофункциональный центр».

Данная мера социальной поддержки реализуется в рамках национального проекта «Демография», который утверждён в соответствии с указом президента России Владимира Путина от 07.05.2018.

семьи минсоцзащиты Бурятии поддержка президента
 
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