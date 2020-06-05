В Бурятии семьи начали получать выплаты на детей от 3 до 7 лет

Ежемесячную выплаты получили 469 семей



В Бурятии на сегодняшний день 469 семей получили выплату на детей в возрасте от 3 до 7 лет. В целом 607 получателям выплатили 20,7 млн рублей. Всего в Бурятии подано 28 тысяч заявлений на получение меры поддержки.



Общая сумма, выделенная на выплату, составляет более 1,7 млрд рублей. Размер выплаты – 6032 рубля ежемесячно на каждого ребёнка от 3 до 7 лет включительно. Мера распространяется на весь 2020 год, таким образом, если ребёнку исполнилось три года в период с января по июнь, то семья получит средства со дня трёхлетия ребёнка.



- Чем эта выплата отличается от других? Человеку достаточно просто подать заявление на портале Госуслуг, в МФЦ или в отделе соцзащиты по месту жительства. Всё остальное делают наши специалисты, они проверяют документы, делают межведомственные запросы и собирают справки. Заявителю всего этого делать не нужно, - рассказала сегодня первый замминистра социальной защиты населения республики Анастасия Меринова.



Ежемесячная выплата предоставляется семьям, чей доход за второй квартал 2019 года равен или меньше 11549 рублей. Замминистра добавила, что граждане, признанные безработными в этом году, не подлежат проверке доходов.



Также Анастасия Меринова прокомментировала ситуацию, когда женщины получают отказ в получении меры из-за того, что указали в форме заявления гражданского мужа.



- Такого понятия, как гражданский брак, в нашей стране не существует. Нужно чётко следовать инструкции - либо вы официально зарегистрированы в органах ЗАГС, либо этот мужчина вам не муж. У нас примерно три тысячи непринятых заявлений именно по этой причине, - сказала замминистра.



Также она отметила, что в следующем году мера, возможно, будет увеличена до размера прожиточного минимума на ребёнка. «Эта мера задумывалась как одно из мероприятий по борьбе с бедностью. В этом ключе она и реализуется»,- добавила замминистра.

