Спортивные турниры, мастер-классы, конкурсы - так проводят свободное время дети-сироты в условиях изоляции
В Бурятии в учреждениях социального обслуживания семьи и детей проживает более 400 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. С приходом тепла большая часть досуговых мероприятий проводится на свежем воздухе.
В Баргузинском центре «Звёздный» все группы участвуют в проектах «Наш дворик» и «Наш огород». Дети с удовольствием учатся ухаживать за садом и огородом. Для мальчишек старшего возраста прошли скаутские сборы «Ночные снайперы». Ребята отлично справились со сложными условиями сборов, показали себя неплохими юнармейцами. В рамках закрепления знаний ребят по программе дополнительного образования проведена квест-игра «Исторический поезд Баргузина», в которой определены лучше знатоки истории Баргузинского района. Среди ребят прошли соревнования по теннису, а чуть позже состоялась товарищеская встреча по волейболу команды сотрудников учреждения и команды воспитанников. Она завершилась победой ребят.
Специалисты Бичурского центра также посоревновались со своими ребятами в волейбольном матче.
В Селенгинском центре социальной помощи семье и детям ребята активно помогают разбивать цветники, участвуют в различных дистанционных конкурсах «Посоветуй другу книгу», «Читаем Тёркина», направили работы для поучаствовали в проект-конкурсе рисунка «Кем я стану, когда вырасту».
В Джидинском центре «Баяр» маленькие читатели совместно с сельской библиотекой приняли участие в онлайн-конкурсе «Планета детей». Воспитанники учат стихи, поют песни, рисуют рисунки к конкурсу «Мой любимый герой».
Почти все учреждения республики провели у себя мастер-классы по приготовлению пирогов, пирожков, печенья и другой выпечки. А 1 июня в онлайн режиме поучаствовали в мастер-классе по приготовлению рыбного пирога от шеф-повара Константина Ивлева. Об этом сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Бурятии.
В детских социальных центрах Бурятии начался летний сезон
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Их отобрали из 249 лент, снятых в 54 странах
Спортивные турниры, мастер-классы, конкурсы - так проводят свободное время дети-сироты в условиях изоляции
Учреждение выиграло грант программы поддержки людей с нарушением зрения
Навигационный период начался 1 июня и завершится 21 октября
Гуманитарная помощь была закуплена на средства, собранные ассоциацией выпускников советских и российских вузов
Заселение экипажа на корабль состоится в конце июня
Она сможет находиться в социальном приюте до года
Весной многие лечебные учреждения были перепрофилированы на лечение пациентов с коронавирусной инфекцией
Совет Общественной палаты Иркутска на очередном заседании обсудил создание городского Дома молодёжи
65% опрошенных россиян хотят провести летний отпуск в своей стране
Проведено более 11,7 млн. тестов
Места отдыха есть и на Байкале
Данные независимой сети будут доступны в режиме онлайн
Один выходной был плановым, второй добавился недавно
Планируется перевооружить соединения на новые ПЗРК «Верба»