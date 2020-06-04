В детских социальных центрах Бурятии начался летний сезон

Общество, Фото: пресс-служба минсоцзащиты РБ

Спортивные турниры, мастер-классы, конкурсы - так проводят свободное время дети-сироты в условиях изоляции



В Бурятии в учреждениях социального обслуживания семьи и детей проживает более 400 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. С приходом тепла большая часть досуговых мероприятий проводится на свежем воздухе.



В Баргузинском центре «Звёздный» все группы участвуют в проектах «Наш дворик» и «Наш огород». Дети с удовольствием учатся ухаживать за садом и огородом. Для мальчишек старшего возраста прошли скаутские сборы «Ночные снайперы». Ребята отлично справились со сложными условиями сборов, показали себя неплохими юнармейцами. В рамках закрепления знаний ребят по программе дополнительного образования проведена квест-игра «Исторический поезд Баргузина», в которой определены лучше знатоки истории Баргузинского района. Среди ребят прошли соревнования по теннису, а чуть позже состоялась товарищеская встреча по волейболу команды сотрудников учреждения и команды воспитанников. Она завершилась победой ребят.



Специалисты Бичурского центра также посоревновались со своими ребятами в волейбольном матче.



В Селенгинском центре социальной помощи семье и детям ребята активно помогают разбивать цветники, участвуют в различных дистанционных конкурсах «Посоветуй другу книгу», «Читаем Тёркина», направили работы для поучаствовали в проект-конкурсе рисунка «Кем я стану, когда вырасту».



В Джидинском центре «Баяр» маленькие читатели совместно с сельской библиотекой приняли участие в онлайн-конкурсе «Планета детей». Воспитанники учат стихи, поют песни, рисуют рисунки к конкурсу «Мой любимый герой».



Почти все учреждения республики провели у себя мастер-классы по приготовлению пирогов, пирожков, печенья и другой выпечки. А 1 июня в онлайн режиме поучаствовали в мастер-классе по приготовлению рыбного пирога от шеф-повара Константина Ивлева. Об этом сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Бурятии.

