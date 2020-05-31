Первый Герой Советского Союза из Бурятии - Гармажап Гармаев

Улица Гармаева в Улан-Удэ, прежняя Киевская, названа в честь первого Героя Советского Союза из Бурятии Гармаева Гармажапа Аюровича. Гармажап Гармаев родился в 1916 году в улусе Верхний Торей Джидинского района Бурятской АССР в семье скотовода-бедняка.
Осенью 1937 года Гармажапа Гармаева призвали в ряды Красной Армии - он начал службу рядовым 41-го кавалерийского полка, который располагался под Ленинградом. После окончания курсов младшего командного состава Гармажап Аюрович командовал отделением, был помощником командира взвода, а затем и исполняющим обязанности командира взвода.
«Суровая зима 1940 года... Наши войска готовились к решительному наступлению на оборону белофиннов – знаменитую линию Маннергейма. Однажды Гармажап Гармаев во время очередной разведки обнаружил, что белофинны устроили новую огневую точку вблизи дороги. Докладывая командиру роты о результатах разведки, Гармаев спросил разрешения уничтожить эту огневую точку», - говорится в книге «Герои Бурятии» Даши Цыренова.
Группа отправилась уничтожать огневую точку – на лыжах. В один момент Гармаев увидел завал, которого накануне не было. В ту же минуту из-за деревьев ударили перекрёстным огнем пулеметы противника.
Отделение Гармажапа попало в тяжелое положение. Лыжники, отстреливаясь, стали отходить под прикрытием огня из ручного пулемета их командира. Белофинны, увидев его одного, уже не таясь, продвигались к нему на лыжах.
«Подпустив врага на близкое расстояние, Гармажап в упор открыл огонь из пулемёта по мелькавшим фигурам неприятеля. Потеряв десять-пятнадцать человек, враг вынужден был залечь в снег и открыть ответный огонь. Однако у советского солдата кончались патроны. Белофинны решили забросать Гармаева гранатами. В ответ, бросив последнюю гранату, Гармаев стал медленно отползать к лесу», - говорится в книге «Герои Бурятии».
Тогда Гармаев увидел своего раненного товарища – лейтенанта Орешкина, и не бросил его одного. К рассвету Гармажап Гармаев вышел к своим - вместе со спасенным им лейтенантом, хотя все уже считали их погибшими.
Линия Маннергейма, строившаяся при помощи англо-немецких военных специалистов, считалась неприступной. Однако в начале 1940 года она была прорвана советскими войсками. Финляндия запросила мира, который был подписан в марте 1940 года.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 апреля 1940 года Гармажап Гармаев за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с финской белогвардейщиной и проявленные при этом отвагу и героизм был удостоен звания Героя Советского Союза.
Гармажап Гармаев вернулся на родину, в Верхний Торей. Непродолжительное время он служил милиционером Джидинского райотдела НКВД, а затем перевёлся в райком партии на должность инструктора по кадрам.
«С началом Великой Отечественной войны Гармажап Аюрович пришел в райвоенкомат с заявлением. В нем он писал: «День 22 июня, когда фашистская гадина нарушила священные рубежи нашей Родины, войдет в историю человечества как день самого коварного вероломства. Я участник боев с белофиннами. Прошу отправить меня на фронт», - пишет Даши Цыренов в своей книге.
Однако Гармажап Гармаев не попал на фронт, в июне 1942 года его направили охранять восточные рубежи Советского Союза.
Весной 1944 года советские войска готовились пересечь государственную границу СССР - в связи с этим необходимо было восстановить пограничную службу на всем ее протяжении. В апреле Гармаев получил приказ отбыть на западную границу для несения пограничной службы во вновь организованном Белорусском пограничном округе.
В июне 1944 года нашими войсками был освобожден легендарный город Брест. Здесь, на границе у Бреста, проходил службу Гармажап Аюрович Гармаев в последний год своей жизни. 16 июля 1945 года после тяжелой и продолжительной болезни Гармажап Аюрович Гармаев скончался. Его прах был захоронен близ Брестской крепости.
Его именем названа пограничная застава. В спальном помещении солдаты оформили интерьер с койкой героя, там его тумбочка, табурет.
Именем Гармажапа Гармаева названы пограничные заставы в городах Кяхта и Брест, там же установлены памятники герою.