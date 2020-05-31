Первый Герой Советского Союза из Бурятии - Гармажап Гармаев









Улица Гармаева в Улан-Удэ, прежняя Киевская, названа в честь первого Героя Советского Союза из Бурятии Гармаева Гармажапа Аюровича. Гармажап Гармаев родился в 1916 году в улусе Верхний Торей Джидинского района Бурятской АССР в семье скотовода-бедняка.Осенью 1937 года Гармажапа Гармаева призвали в ряды Красной Армии - он начал службу рядовым 41-го кавалерийского полка, который располагался под Ленинградом. После окончания курсов младшего командного состава Гармажап Аюрович командовал отделением, был помощником командира взвода, а затем и исполняющим обязанности командира взвода.«Суровая зима 1940 года... Наши войска готовились к решительному наступлению на оборону белофиннов – знаменитую линию Маннергейма. Однажды Гармажап Гармаев во время очередной разведки обнаружил, что белофинны устроили новую огневую точку вблизи дороги. Докладывая командиру роты о результатах разведки, Гармаев спросил разрешения уничтожить эту огневую точку», - говорится в книге «Герои Бурятии» Даши Цыренова.Группа отправилась уничтожать огневую точку – на лыжах. В один момент Гармаев увидел завал, которого накануне не было. В ту же минуту из-за деревьев ударили перекрёстным огнем пулеметы противника.Отделение Гармажапа попало в тяжелое положение. Лыжники, отстреливаясь, стали отходить под прикрытием огня из ручного пулемета их командира. Белофинны, увидев его одного, уже не таясь, продвигались к нему на лыжах.«Подпустив врага на близкое расстояние, Гармажап в упор открыл огонь из пулемёта по мелькавшим фигурам неприятеля. Потеряв десять-пятнадцать человек, враг вынужден был залечь в снег и открыть ответный огонь. Однако у советского солдата кончались патроны. Белофинны решили забросать Гармаева гранатами. В ответ, бросив последнюю гранату, Гармаев стал медленно отползать к лесу», - говорится в книге «Герои Бурятии».Тогда Гармаев увидел своего раненного товарища – лейтенанта Орешкина, и не бросил его одного. К рассвету Гармажап Гармаев вышел к своим - вместе со спасенным им лейтенантом, хотя все уже считали их погибшими.Линия Маннергейма, строившаяся при помощи англо-немецких военных специалистов, считалась неприступной. Однако в начале 1940 года она была прорвана советскими войсками. Финляндия запросила мира, который был подписан в марте 1940 года.Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 апреля 1940 года Гармажап Гармаев за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с финской белогвардейщиной и проявленные при этом отвагу и героизм был удостоен звания Героя Советского Союза.Гармажап Гармаев вернулся на родину, в Верхний Торей. Непродолжительное время он служил милиционером Джидинского райотдела НКВД, а затем перевёлся в райком партии на должность инструктора по кадрам.«С началом Великой Отечественной войны Гармажап Аюрович пришел в райвоенкомат с заявлением. В нем он писал: «День 22 июня, когда фашистская гадина нарушила священные рубежи нашей Родины, войдет в историю человечества как день самого коварного вероломства. Я участник боев с белофиннами. Прошу отправить меня на фронт», - пишет Даши Цыренов в своей книге.Однако Гармажап Гармаев не попал на фронт, в июне 1942 года его направили охранять восточные рубежи Советского Союза.Весной 1944 года советские войска готовились пересечь государственную границу СССР - в связи с этим необходимо было восстановить пограничную службу на всем ее протяжении. В апреле Гармаев получил приказ отбыть на западную границу для несения пограничной службы во вновь организованном Белорусском пограничном округе.В июне 1944 года нашими войсками был освобожден легендарный город Брест. Здесь, на границе у Бреста, проходил службу Гармажап Аюрович Гармаев в последний год своей жизни. 16 июля 1945 года после тяжелой и продолжительной болезни Гармажап Аюрович Гармаев скончался. Его прах был захоронен близ Брестской крепости.Его именем названа пограничная застава. В спальном помещении солдаты оформили интерьер с койкой героя, там его тумбочка, табурет.Именем Гармажапа Гармаева названы пограничные заставы в городах Кяхта и Брест, там же установлены памятники герою.