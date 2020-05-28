Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до 1,5 лет

Выплаты будут производиться на каждого ребёнка вне зависимости от очерёдности рождения



По предложению президента РФ Владимира Путина с 1 июня минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребёнком в возрасте до полутора лет для неработающих граждан увеличится до 6752 рублей. По словам главы государства, такую поддержку получают неработающие граждане, в том числе студенты. Как правило, это молодые родители, которые нуждаются в поддержке. Об этом сообщает пресс-служба минсоцзащиты РБ со ссылкой на официальный сайт Государственной Думы РФ.



По данным регионального министерства, ранее минимальная выплата по уходу за первым ребёнком до полутора лет составляла 1500 рублей, за вторым – 3375 рублей. Выплаты будут производиться на каждого ребёнка вне зависимости от очерёдности рождения.



- Важно, что в связи с повышением пособия по уходу за ребёнком, увеличивается и максимальный размер выплаты почти на 50 процентов – с 6000 до 13504 рублей. Эта мера социальной поддержки, в первую очередь, призвана поддержать оставшихся без работы мам, родителей или опекунов. Отмечу, 22 мая на одном из заседаний Государственной думой был также принят ряд законопроектов, целью которых является поддержка россиян и экономики России в рамках эпидемии коронавируса COVID-19, – уточнила министр социальной защиты населения РБ Татьяна Быкова.



В период ограничительных мероприятий множество изменений коснулось выплат на детей. В частности, были введены дополнительные пособия на детей до трёх лет, от трёх до семи лет и разовая выплата детям от 3 до 16 лет.

