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Детская эстрадная группа из Бурятии стала лауреатом всероссийского фестиваля

Детская эстрадная группа из Бурятии стала лауреатом всероссийского фестиваля
Общество,  Фото:pixabay.com
Коллектив участвовал в конкурсе с композицией «Песенка моя»

Юные артисты из Бичурского района Бурятии приняли участие во II всероссийском фестивале-конкурсе детского творчества «Радуга талантов». Конкурс прошёл 23 мая в городе Задонск Липецкой области в дистанционном формате, сообщает пресс-служба министерство культуры Бурятии.

По итогам фестиваля-конкурса дипломом лауреата I степени в номинации «Эстрадный вокал» была награждена детская эстрадная группа «Веснушки» районного Дома культуры села Бичура. Коллектив участвовал в конкурсе с композицией «Песенка моя».

13-летняя Диана, участница художественной самодеятельности села Малый Куналей стала лауреатом II степени в номинациях «Военно-патриотическая песня» и «Художественное слово». Художественный руководитель эстрадной группы и Дианы – заслуженный работник культуры Бурятии Светлана Паргачевская.

В фестивале-конкурсе «Радуга талантов» принимали участие творческие коллективы и отдельные исполнители от 4 до 17 лет в номинациях: вокально-хоровой жанр, хореография, инструментальный жанр, оригинальный жанр, художественное слово, театр мод. Всего состязались 678 участников из 48 регионов России: Воронежской, Белгородской, Липецкой, Тульской, Челябинской, Московской и других областей. В состав жюри вошли ведущие специалисты, заслуженные работники культуры Липецкой области, лауреаты всероссийских и международных конкурсов.

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