В Бурятии подано почти 15 тысяч заявлений на выплату на детей от 3 до 7 лет

Жителей республики предостерегают от указания недостоверной информации



В Бурятии по состоянию на утро 25 мая через портал государственных услуг поступило 14 957 заявлений на получение ежемесячной выплаты на детей от трёх до семи лет. Об этом сообщает пресс-служба минсоцзащиты со ссылкой на данные центра социальной поддержки населения.



Вместе с тем, как отмечают специалисты, при проверке заявлений выявлены ошибки, допускаемые родителями.



- Нам бы хотелось предостеречь жителей республики от нескольких ошибок, которые они иногда допускают при оформлении документов. Все мы заинтересованы в том, чтобы дополнительные меры социальной поддержки, которые объявил президент России Владимир Путин, дошли до каждого адресата. Поэтому, гражданам не следует указывать неполные сведения о членах семьи – о супруге и других несовершеннолетних детей, которые не имеют право на получение ежемесячной выплаты. Эта информация может расцениваться как недостоверная и повлечёт за собой отказ в предоставлении выплаты. Это касается и превышения дохода, так как он будет неверно определён без учёта других членов семьи, – предостерегают потенциальных получателей выплат специалисты центра социальной поддержки населения.



В связи с этим, жителям республики необходимо обратить внимание на то, что сведения должны заполняться правильно обо всех членах семьи, которые указываются в электронном заявлении. Если в семье несколько несовершеннолетних детей, то необходимо указывать сведения обо всех детях.



Следует обратить внимание на то, что для этого в электронном заявлении в разделе «Сведения о составе семьи» имеется кнопка «ДОБАВИТЬ», нажав на которую выйдут поля для заполнения ФИО и другой информации о члене семьи.



Если у вас зарегистрирован брак – указываете члена семьи «Супруг» и заполните сведения о документе, подтверждающем регистрацию брака (т.е. номер и дата выдачи свидетельства о браке). Если брак у вас не зарегистрирован, то сведения о супруге не заполняются.



- Обращаем ещё раз внимание граждан Бурятии на то, что при заполнении формы заявления надо быть предельно внимательными. Ошибок желательно не допускать, – отметили в центре социальной поддержки населения.

