 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 Мая

24 Мая

Популярное

В Бурятии подано почти 15 тысяч заявлений на выплату на детей от 3 до 7 лет

В Бурятии подано почти 15 тысяч заявлений на выплату на детей от 3 до 7 лет
Общество,  Фото:pixabay.com
Жителей республики предостерегают от указания недостоверной информации

В Бурятии по состоянию на утро 25 мая через портал государственных услуг поступило 14 957 заявлений на получение ежемесячной выплаты на детей от трёх до семи лет. Об этом сообщает пресс-служба минсоцзащиты со ссылкой на данные центра социальной поддержки населения.

Вместе с тем, как отмечают специалисты, при проверке заявлений выявлены ошибки, допускаемые родителями.

- Нам бы хотелось предостеречь жителей республики от нескольких ошибок, которые они иногда допускают при оформлении документов. Все мы заинтересованы в том, чтобы дополнительные меры социальной поддержки, которые объявил президент России Владимир Путин, дошли до каждого адресата. Поэтому, гражданам не следует указывать неполные сведения о членах семьи – о супруге и других несовершеннолетних детей, которые не имеют право на получение ежемесячной выплаты. Эта информация может расцениваться как недостоверная и повлечёт за собой отказ в предоставлении выплаты. Это касается и превышения дохода, так как он будет неверно определён без учёта других членов семьи, – предостерегают потенциальных получателей выплат специалисты центра социальной поддержки населения.

В связи с этим, жителям республики необходимо обратить внимание на то, что сведения должны заполняться правильно обо всех членах семьи, которые указываются в электронном заявлении. Если в семье несколько несовершеннолетних детей, то необходимо указывать сведения обо всех детях.

Следует обратить внимание на то, что для этого в электронном заявлении в разделе «Сведения о составе семьи» имеется кнопка «ДОБАВИТЬ», нажав на которую выйдут поля для заполнения ФИО и другой информации о члене семьи.

Если у вас зарегистрирован брак – указываете члена семьи «Супруг» и заполните сведения о документе, подтверждающем регистрацию брака (т.е. номер и дата выдачи свидетельства о браке). Если брак у вас не зарегистрирован, то сведения о супруге не заполняются.

- Обращаем ещё раз внимание граждан Бурятии на то, что при заполнении формы заявления надо быть предельно внимательными. Ошибок желательно не допускать, – отметили в центре социальной поддержки населения.
Бурятия социальная защита населения выплаты минсоцзащиты
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иволгинском дацане отменили поклонение главной святыне
В Иволгинском дацане отменили поклонение главной святыне
Общество, 25.05.2020
В Иволгинском дацане пройдёт трёхдневный хурал, но без поклонения нетленному телу Даши Доржи Этигэлову
День защиты детей в Улан-Удэ пройдёт в онлайн-режиме
День защиты детей в Улан-Удэ пройдёт в онлайн-режиме
Общество, 25.05.2020
Улан-удэнцев вновь просят украсить окна и балконы
В Забайкалье осуждённые женщины планируют собрать более 20 тонн картофеля
В Забайкалье осуждённые женщины планируют собрать более 20 тонн картофеля
Общество, 25.05.2020
Также женщины высадили морковь, свёклу, капусту, кабачки и зелень
Библиотека СИЗО в Улан-Удэ пополнилась книгами
Библиотека СИЗО в Улан-Удэ пополнилась книгами
Общество, 25.05.2020
В учреждение передали более 200 книг
В Бурятию на службу заступят новые караульные собаки
В Бурятию на службу заступят новые караульные собаки
Общество, 25.05.2020
Они будут поставлены на продовольственное, ветеринарное и вещевое довольствие
Беспилотники в Бурятии за зиму налетали почти тысячу часов
Беспилотники в Бурятии за зиму налетали почти тысячу часов
Общество, 25.05.2020
Беспилотники занимались разведкой, корректировкой и контролем  
Бурятская борица в одиночку расколола машину дров
Бурятская борица в одиночку расколола машину дров
Общество, 25.05.2020
Пользователей восхитила сила Ирины Ологоновой
В Бурятии «Искандеры» «уничтожили» высокозащищённые цели
В Бурятии «Искандеры» «уничтожили» высокозащищённые цели
Общество, 25.05.2020
Для оценки эффективности стрельб использовались беспилотники  
Уроженка Бурятии борется с малазийцем за 5 тысяч долларов
Уроженка Бурятии борется с малазийцем за 5 тысяч долларов
Общество, 25.05.2020
Звукорежиссёр Ксения Пластинина может быть признана лучшей в мире
«Пытаюсь отрастить себе ноги»: Бурятский спортсмен продолжает эксперименты
«Пытаюсь отрастить себе ноги»: Бурятский спортсмен продолжает эксперименты
Общество, 25.05.2020
Михаил Асташов совершенствует спортивный инвентарь
Иркутский ОМОНовец сшил более 400 масок для детей и врачей
Иркутский ОМОНовец сшил более 400 масок для детей и врачей
Общество, 25.05.2020
Росгвардеец шьёт даже ночами после дежурств
В Забайкалье растёт коэффициент распространения COVID-19
В Забайкалье растёт коэффициент распространения COVID-19
Общество, 25.05.2020
В регионе появились неизвестные источники заражения
В шести районах Бурятии высокий класс пожарной опасности
В шести районах Бурятии высокий класс пожарной опасности
Общество, 25.05.2020
В республике действует особый противопожарный режим

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^