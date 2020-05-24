Поучаствовать в благотворительном проекте можно в пару кликов
Стать участником благотворительного проекта «Мечта ветерана» просто. Для этого нужно на онлайн-площадке https://мечтаветерана.рф рассказать о мечте ветерана или помочь осуществить ту, что уже опубликована на портале.
- Чтобы помочь нужно нажать на сайте кнопку «Осуществить мечту ветерана». Затем появится форма, в которой необходимо будет указать контактные данные, чтобы организаторы могли с вами связаться и осуществить задуманное, - сообщили в пресс-службе мэрии.
На портале уже сейчас можно увидеть десятки желаний участников Великой Отечественной войны. Кто-то из них хочет отремонтировать крыльцо или крышу своего дому, другие ищут своих друзей молодости.
– Наши ветераны – участники Великой Отечественной войны, блокадники и труженики тыла – подарили нам мирное небо над головой, а мы вспоминаем о них только в праздничные даты… Давайте постараемся окружить их нашей общей заботой, ведь они так нуждаются в нашей помощи и поддержке, – говорит основатель проекта Ярослав Селютин.
Улан-удэнцы могут помочь исполнить мечты ветеранов
Общество, Фото:
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