Жители Бурятии могут задать вопросы по соцзащите через Интернет

Новый раздел «Социальное обслуживание и защита» заработал на портале «Активный гражданин Республики Бурятии»



Жители Бурятии могут оставить свои обращения и вопросы благодаря новому разделу на портале «Активный гражданин РБ».



В разделе «Социальное обслуживание и защита» будут рассматриваться проблемы, касающиеся:

- мер социальной поддержки многодетных семей, социальных выплат семьям с детьми;

- опеки и попечительства;

- выплаты жилищной субсидии ветеранам ВОВ, ветеранам боевых действий, инвалидам, многодетным семьям;

- доступности объектов для граждан с ограниченными возможностями;

- обеспечения жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.



Чтобы оставить свое сообщение на портале достаточно иметь упрощённую учетную запись в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) (esia.gosuslugi.ru).



Напомним, портал «Активный гражданин Республики Бурятия» (voting.govrb.ru) создан по инициативе главы республики Алексея Цыденова в 2017 году и позволяет жителям республики в интерактивной форме влиять на работу органов управления, а госучреждениям – получать оценку собственной деятельности от населения.



Сегодня на портал поступают сообщения по 10 направлениям, в том числе, с 1 мая 2020 года стали активны разделы «Образование», «Экология», «Строительство» и «Социальное обслуживание и защита». Об этом сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.

