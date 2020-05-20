Новый раздел «Социальное обслуживание и защита» заработал на портале «Активный гражданин Республики Бурятии»
Жители Бурятии могут оставить свои обращения и вопросы благодаря новому разделу на портале «Активный гражданин РБ».
В разделе «Социальное обслуживание и защита» будут рассматриваться проблемы, касающиеся:
- мер социальной поддержки многодетных семей, социальных выплат семьям с детьми;
- опеки и попечительства;
- выплаты жилищной субсидии ветеранам ВОВ, ветеранам боевых действий, инвалидам, многодетным семьям;
- доступности объектов для граждан с ограниченными возможностями;
- обеспечения жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Чтобы оставить свое сообщение на портале достаточно иметь упрощённую учетную запись в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) (esia.gosuslugi.ru).
Напомним, портал «Активный гражданин Республики Бурятия» (voting.govrb.ru) создан по инициативе главы республики Алексея Цыденова в 2017 году и позволяет жителям республики в интерактивной форме влиять на работу органов управления, а госучреждениям – получать оценку собственной деятельности от населения.
Сегодня на портал поступают сообщения по 10 направлениям, в том числе, с 1 мая 2020 года стали активны разделы «Образование», «Экология», «Строительство» и «Социальное обслуживание и защита». Об этом сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.
Жители Бурятии могут задать вопросы по соцзащите через Интернет
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Приём документов проходит с соблюдением мер по профилактике коронавируса
Семьи обеспечат квартирами до конца 2020 года
Программа праздника посвящена Дню славянской письменности и Дню библиотек
Бесплатно раздадут 20 тысяч средств индивидуальной защиты
Мероприятие состоится в онлайн-формате
Новый раздел «Социальное обслуживание и защита» заработал на портале «Активный гражданин Республики Бурятии»
В районе залива Якоби хотят разместить парк со спортивными и детскими зонами
Уже отремонтировано 52 крыши жилых многоквартирных домов
Экологический проект по уборке мусора придёт в республику из Иркутской области
Включёние в перечень выявленных объектов прошло после обследования ипподрома экспертами
Авторы соревновались в двух возрастных категориях
В исправительной колонии № 1 в Гусиноозёрске отбывают наказание впервые осуждённые мужчины
В настоящее время система получения пропуска проходит тестирование
У пациента был инфаркт миокарда
Глава минздрава объяснила это тем, что необходим коллективный иммунитет