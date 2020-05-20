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Жители Бурятии могут задать вопросы по соцзащите через Интернет

Жители Бурятии могут задать вопросы по соцзащите через Интернет
Общество,  Фото:voting.govrb.ru
Новый раздел «Социальное обслуживание и защита» заработал на портале «Активный гражданин Республики Бурятии»

Жители Бурятии могут оставить свои обращения и вопросы благодаря новому разделу на портале «Активный гражданин РБ».

В разделе «Социальное обслуживание и защита» будут рассматриваться проблемы, касающиеся:
- мер социальной поддержки многодетных семей, социальных выплат семьям с детьми;
- опеки и попечительства;
- выплаты жилищной субсидии ветеранам ВОВ, ветеранам боевых действий, инвалидам, многодетным семьям;
- доступности объектов для граждан с ограниченными возможностями;
- обеспечения жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Чтобы оставить свое сообщение на портале достаточно иметь упрощённую учетную запись в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) (esia.gosuslugi.ru).

Напомним, портал «Активный гражданин Республики Бурятия» (voting.govrb.ru) создан по инициативе главы республики Алексея Цыденова в 2017 году и позволяет жителям республики в интерактивной форме влиять на работу органов управления, а госучреждениям – получать оценку собственной деятельности от населения.

Сегодня на портал поступают сообщения по 10 направлениям, в том числе, с 1 мая 2020 года стали активны разделы «Образование», «Экология», «Строительство» и «Социальное обслуживание и защита». Об этом сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.
Бурятия социальная защита населения интернет
 
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