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Композиторы Бурятии участвуют в конкурсе «Победного марша культуры»

Композиторы Бурятии участвуют в конкурсе «Победного марша культуры»
Общество,  Фото:pixabay.com
Приём заявок от авторов песен продлён до 30 мая

В год памяти и славы в Бурятии объявлен IV республиканский смотр-конкурс «Победный марш культуры», посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в 1941–1945 гг. В рамках смотра проводится конкурс на создание песен.

В конкурсе участвуют авторы из Бурятии, Монголии, Москвы. Новые песни создали известные композиторы: Виктор Усович, Лариса Санжиева, Пурбо Дамиранов, Саран-Туяа Жалцанова, среди композиторов-любителей: Елена Игумнова, Анна Попова, Вера Шобосоева, Василий Житихин.

На конкурс подаются музыкальные произведения в жанре авторской песни, созданные в течение последних трёх лет, ранее не опубликованные. Конкурс пройдёт в двух творческих номинациях среди композиторов-профессионалов и композиторов-любителей. Приём заявок продлён до 30 мая.

В рамках смотра «Победный марш культуры» также продолжается приём заявок на конкурс видеороликов (до 30 мая), граффити (до 1 июля). Заявки и работы можно отправить на электронный адрес: kddrcnt@mail.ru.

Условия проведения смотра-конкурса размещены на сайтах министерства культуры РБ и республиканского центра народного творчества. Об этом сообщает пресс-служба РЦНТ.
Бурятия конкурс 75 лет Победы культура
 
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