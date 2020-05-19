Композиторы Бурятии участвуют в конкурсе «Победного марша культуры»

Приём заявок от авторов песен продлён до 30 мая



В год памяти и славы в Бурятии объявлен IV республиканский смотр-конкурс «Победный марш культуры», посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в 1941–1945 гг. В рамках смотра проводится конкурс на создание песен.



В конкурсе участвуют авторы из Бурятии, Монголии, Москвы. Новые песни создали известные композиторы: Виктор Усович, Лариса Санжиева, Пурбо Дамиранов, Саран-Туяа Жалцанова, среди композиторов-любителей: Елена Игумнова, Анна Попова, Вера Шобосоева, Василий Житихин.



На конкурс подаются музыкальные произведения в жанре авторской песни, созданные в течение последних трёх лет, ранее не опубликованные. Конкурс пройдёт в двух творческих номинациях среди композиторов-профессионалов и композиторов-любителей. Приём заявок продлён до 30 мая.



В рамках смотра «Победный марш культуры» также продолжается приём заявок на конкурс видеороликов (до 30 мая), граффити (до 1 июля). Заявки и работы можно отправить на электронный адрес: kddrcnt@mail.ru.



Условия проведения смотра-конкурса размещены на сайтах министерства культуры РБ и республиканского центра народного творчества. Об этом сообщает пресс-служба РЦНТ.

