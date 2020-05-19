Из-за коронавирусной инфекции он проводится дистанционно по телефону
В Бурятии продолжается мониторинг условий жизни ветеранов. Он проводится ежеквартально отделами социальной защиты совместно с органами муниципального управления и районными советами ветеранов.
В первом квартале этого года было охвачено 1032 ветерана. В связи с введением карантинных мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции со второго квартала он проводится дистанционно по телефону.
По итогам мониторинга принимаются меры по решению вопросов жизнеустройства ветеранов, оказывается помощь в социально-бытовом обслуживании, содействие в направлении в медицинские учреждения. Определённые законодательством социальные выплаты назначены 100% ветеранам. Бесплатные социальные услуги на дому получают 16 одиноких участников и инвалидов войны, а также 17 тружеников тыла.
В республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн» по итогам мониторинга направлен 331 ветеран, в том числе 27 участников Великой Отечественной войны, 304 участника трудового фронта. Об этом сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.
В Бурятии продолжается социальный мониторинг ветеранов
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Соревнования прошли в формате онлайн
Конкурсные работы и заявки принимаются до 1 июня
Из-за коронавирусной инфекции он проводится дистанционно по телефону
Работы принимаются до 31 мая
Теперь коллектив «Байкальских волн» примет участие в следующем этапе конкурса
Эти работы – региональная мера поддержки безработных граждан, получающих минимальное пособие
Также распространяются буклеты о профилактике заболевания
Рейс первоначально предполагали запустить в мае
Первый этап работ по благоустройству стартует в июне
Приём заявок от авторов песен продлён до 30 мая
Около двух тысяч книг получены от частных лиц
«Это подарок даже не для нас, а для всей республики», - отмечают сотрудники музея про дар «Забайкальского горнорудного предприятия»
Следующими в Этнографическом музее появятся малыши пятнистых оленей
Режим самоизоляции продлится до особого распоряжения
В Хоринском районе восстановили более 20 га леса