В Бурятии продолжается социальный мониторинг ветеранов

Из-за коронавирусной инфекции он проводится дистанционно по телефону



В Бурятии продолжается мониторинг условий жизни ветеранов. Он проводится ежеквартально отделами социальной защиты совместно с органами муниципального управления и районными советами ветеранов.



В первом квартале этого года было охвачено 1032 ветерана. В связи с введением карантинных мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции со второго квартала он проводится дистанционно по телефону.



По итогам мониторинга принимаются меры по решению вопросов жизнеустройства ветеранов, оказывается помощь в социально-бытовом обслуживании, содействие в направлении в медицинские учреждения. Определённые законодательством социальные выплаты назначены 100% ветеранам. Бесплатные социальные услуги на дому получают 16 одиноких участников и инвалидов войны, а также 17 тружеников тыла.



В республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн» по итогам мониторинга направлен 331 ветеран, в том числе 27 участников Великой Отечественной войны, 304 участника трудового фронта. Об этом сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.

