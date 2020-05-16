«Рвался в бой бить фашистов»: О Герое Советского Союза Изоте Вакарине









При написании статьи использовался материал из книги «Герои Бурятии» Даши Цыренова







В Улан-Удэ и в Смоленске есть улицы и школы, названные в честь героя Советского Союза Изота Вакарина.Изот Антонович Вакарин родился в 1911 году в семье крестьянина-бедняка в далеком забайкальском селе Пески - ныне Петровск-Забайкальского района Читинской области. В 1935 году он переехал в Улан-Удэ и поступил сначала начальником охраны радиостанции, а затем на только что построенный паровозовагоноремонтный завод.В 1941 году Изота Антоновича призвали в Красную Армию, он закончил курсы командного состава Забайкальского военного округа. После окончания курсов получил назначение на Калининский фронт. Вакарин прямо из эшелона был направлен командиром стрелкового взвода в одну из частей, сражавшуюся под городом Белый. До своего взвода он добрался с трудом.«В февральских 1942 года боях взвод Вакарина проявил мужество и стойкость, отвагу и храбрость, выстоял и удержал свои позиции в районе города Белый, несмотря на неоднократные ожесточенные атаки немецко-фашистских захватчиков. Здесь Изот Вакарин получил тяжёлое ранение, однако не оставил поле боя, а продолжал командовать бойцами, воодушевляя их на подвиги», - говорится в книге «Герои Бурятии» Даши Цыренова.Позже ему вручили орден Красной Звезды.В 1943 году офицеру Вакарину было присвоено звание «старший лейтенант», он был назначен командиром 8-й стрелковой роты 940-го стрелкового полка 262-й стрелковой дивизии 43-й армии.Шли решающие бои на Смоленщине. Немецкое командование предпринимало все меры, чтобы удержать за собой Смоленск – как стратегически важный перекрёсток шоссейных и железных дорог.Также советские войска вели ожесточенные бои на Курской дуге, а на Калининском фронте уже шла усиленная подготовка к наступлению по освобождению Белоруссии.Перед частями 43-й армии, в том числе 262-й стрелковой дивизией, была поставлена задача – с ходу форсировать реку Каспля и захватить город Демидов. Командиру Вакарину было приказано стремительно прорвать немецкие укрепленные позиции и выйти на окраины города Демидова.«Вот как описывается эта атака роты Вакарина в его наградном листе: «21 сентября 1943 года в бою за город Демидов рота И.А. Вакарина стремительной атакой ворвалась на окраину города и, в рукопашной схватке уничтожив до 40 гитлеровцев, заняла церковь, служившую опорным пунктом гитлеровцев. Рота, преследуя противника и очищая от него улицы города, к вечеру закрепилась на его западной окраине. Ночью противник превосходящими силами пошёл в контратаку, причём группа немцев до 20 человек достигла траншеи роты И.А. Вакарина. Завязалась рукопашная схватка, в которой гранатами и огнём из автомата Вакарин лично уничтожил 9 фашистов. Получив жестокий отпор, враг бежал, оставив на поле боя 20 трупов...», - пишет Даши Цыренов.В ночь с 23 на 24 сентября стрелковой роте Изота Вакарина был дан приказ при соблюдении полной тишины выбить противника из деревни Зятенки Смоленской области и занять выгодные высоты западнее её.Выполняя этот приказ, рота Вакарина внезапным ударом выбила противника из сожжённой деревни и заняла высоты, однако фашисты не успокоились - немцы перешли в контратаку, чтобы овладеть потерянной позицией, но наткнулись на шквальный огонь роты Вакарина и, потеряв только убитыми до 400 человек, в панике бежали назад.29 сентября стрелковая рота старшего лейтенанта Вакарина получила приказ выбить противника из деревень Хожан и Зубаки. Фланговой атакой двух взводов рота Вакарина ворвалась в село Хожан. В уличных боях бойцы роты уничтожили до 50 гитлеровцев, захватили 4 пулемета МГ-34 и много другого вооружения.Потеряв выгодные позиции, немцы превосходящими силами перешли в контратаку и окружили горстку храбрецов во главе с Изотом Вакариным. Из его роты в живых осталось всего 7 человек, боеприпасы были на исходе.«Фашисты уже ликовали, считая, что уж эту горстку они сомнут наверняка. Старший лейтенант Вакарин решил подпустить немцев поближе, на бросок гранаты. Вот стали видны разинутые в крике рты фашистов. Вакарин с возгласом «Коммунисты не сдаются!» вскочил и бросил в окруживших его немцев гранаты, а очередью из автомата уложил оставшихся в живых врагов. Бойцы роты по примеру командира, ведя огонь из автоматов, бросились на фашистов и вынудили их в панике отступить», - говорится о подвиге Вакарина в книге.Сентябрьские и октябрьские бои 1943 года по освобождению города Демидова и трех сел – Хожан, Зубаки и Санцы запомнились старшему лейтенанту Вакарину на всю жизнь. Старший лейтенант Вакарин был четыре раза ранен, одно из ранений было тяжёлым. «Но он долго в госпиталях не задерживался, рвался в бой бить немецких фашистов», - рассказывается в книге.Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1944 года старшему лейтенанту Изоту Антоновичу Вакарину было присвоено звание Героя Советского Союза.После госпиталя и отпуска гвардии майор Изот Вакарин был назначен комендантом города Смоленска. Но недолго продолжалась его деятельность на этом посту. В сентябре 1945 года он умер от полученных на фронте ран.