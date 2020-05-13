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90-летнюю улан-удэнку признали вдовой участника Великой Отечественной

90-летнюю улан-удэнку признали вдовой участника Великой Отечественной
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Супруг ныне 90-летней женщины скончался в 1991 году

Прокуратура Октябрьского района Улан-Удэ провела проверку по обращению местной жительницы, 1930 года рождения, о признании за ней статуса вдовы участника Великой Отечественной войны.

- Пожилая женщина являлась супругой участника Великой Отечественной войны, скончавшегося в 1991 году. Согласно архивным документам, он был мобилизован военкоматом в ноябре 1943 года. 16-летним юношей принимал участие в обеспечении воинских частей действующей армии в районах боевых действий. При жизни удостоверение участника Великой Отечественной войны не получал, поскольку федеральный закон «О ветеранах» принят в 1995 году, - пояснили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

По результатам проверки прокуратура района в суд предъявила исковое заявление о признании вдовы членом семьи умершего участника Великой Отечественной войны и об обязании Центра социальной поддержки населения и министерства социальной защиты населения Бурятии выдать соответствующее удостоверение.

Железнодорожный районный суд Улан-Удэ требование прокурора удовлетворил. Женщине выдано удостоверение, теперь ей предоставляются меры социальной поддержки.


ветераны ВОВ прокуратура
 
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