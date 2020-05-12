В Бурятии прошёл конкурс сочинений об эвенкийских ветеранах

Общество, Фото: АУК РБ ГРЦЭК «Арун»

Повествования о своих предках-ветеранах прислали как школьники и студенты, так и люди среднего и пожилого возрастов



В Бурятии завершился конкурс сочинений на тему «Великая Отечественная война в истории моего народа» на русском и на эвенкийском языках. Акция проводилась с 15 апреля республиканским центром эвенкийской культуры «Арун» совместно национально-культурной автономии эвенков РБ.



Участвовать в мероприятии мог любой желающий, предусматривались три возрастные категории: от 7 до 12 лет, от 13 до 18 лет, от 19 и старше. Один участник мог выставить на конкурс сочинение сразу в двух вариантах: на русском и на эвенкийском языках. Оговаривалось, что желательны именно живые семейные воспоминания, а не сухие биографические сведения.



Повествования о своих предках-ветеранах прислали как школьники и студенты, так и люди среднего и пожилого возраста – конкурс охватил все поколения. Приём работ завершился 9 мая. Итоги подводились 10-11 мая. В составе жюри были преподаватель эвенкийского языка Любовь Дашиева, председатель НКА эвенков Бурятии Мария Бадмаева, бывший руководитель АКМНС РБ Надежда Будаева и директор АУК РБ ГРЦЭК «Арун» Надежда Шеметова.



Рассмотрев и обсудив представленные работы, жюри подвело итоги. Места распределились следующим образом:

Сочинение на тему «Великая Отечественная война в истории моего народа» на русском языке

1 место – Алёна Надмитова;

2 место – Галина Николаева, Елена Атакина;

3 место – Эльвира Лоргоктоева, Будаев Максим.



Сочинение на тему «Великая Отечественная война в истории моего народа» на эвенкийском языке

1 место – Галина Николаева;

2 место – Владимир Торгонов.

Третье место в этой номинации не присуждалось.



11 мая победителям были вручены дипломы онлайн. Подарки будут вручены позже.



- От лица организаторов и членов жюри хочу выразить благодарность всем участникам нашего конкурса. Вы вспомнили своих ветеранов, вновь пропустили сквозь своё сердце воспоминания о близком человеке. И это прекрасно. Наши близкие достойны того, что бы о них помнили и знали, – говорит директор центра «Арун» Надежда Шеметова.



Фрагменты сочинений вошли в сборник «Эвенки Бурятии на фронтах Великой Отечественной», работу над которым ведёт и уже завершает АУК РБ ГРЦЭК «Арун». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры РБ.

