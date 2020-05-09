На доме ветеранов в Улан-Удэ открыли мемориальную доску

В разные годы здесь проживали 111 ветеранов
Сегодня, 9 мая, открыли мемориальную доску на жилом доме для ветеранов Великой Отечественной войны по улице Ермаковского, 37 в Улан-Удэ. В разные годы в нём проживали 111 ветеранов, чьи имена теперь увековечены на мемориальной доске.
- Летом прошлого года жители этого дома обратились ко мне с предложением увековечить память ветеранов, которые в разные годы проживали в этом доме и установить мемориальную доску. Мы поддержали это предложение и всем миром сделали хорошее дело. В этом доме в разные годы жили 111 участников боевых действий. Они сражались на фронтах Великой Отечественной войны и мы отдаем дань памяти нашим землякам, жителям нашего города, которые сделали всё, чтобы мы могли спокойно сегодня жить и растить детей. С большим уважением мы относимся к памяти наших героев, - сказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.
Среди тех ветеранов, что жили в доме по ул. Ермаковского, 37 - участники битвы под Москвой, прорыва блокады Сталинграда, Курской битвы и Восточного фронта.
Сегодня в этом доме живёт ветеран Алексей Иванович Маслов, которому исполнилось 93 года.
Участники торжественного мероприятия возложили к памятной доске гвоздики.
В новый дом ветеранов на ул. Ермаковского семьи въехали весной 1998 года – участники Великой Отечественной войны, вдовы ветеранов. Для участников и инвалидов Великой Отечественной войны было организовано круглосуточное медико-социальное сопровождение, работала передвижная библиотека, специалисты ДК им. Серова организовывали для жителей культурно-массовые мероприятия.
- По инициативе совета ветеранов нашего дома было обращение к мэру Шутенкову Игорю Юрьевичу по открытию такой мемориальной доски. Он сказал: «Мы рассмотрим». И дело сдвинулось. И вот сегодня мы открываем мемориальную доску, настенный мемориал в честь 75 -летия Победы с фамилиями участников Великой Отечественной войны, которые проживали в этом доме. Была проделана большая работа для того, чтобы ни одна фамилия участника не была забыта, - сказала председатель первичной ветеранской организации дома по ул. Ермаковского, 37 Галина Ивановна Заиграева.
На доме ветеранов в Улан-Удэ открыли мемориальную доску
Общество, Фото:
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