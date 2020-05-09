Управление федеральных автодорог «Южный Байкал» поздравило ветеранов

Общество, Фото: ФКУ Упрдор "Южный Байкал"

На федеральных трассах появились баннеры в честь Дня Победы



В канун 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне специалисты Управления федеральных автодорог «Южный Байкал» поздравили ветеранов – тружеников тыла и участников Великой Отечественной войны.



- В целях нераспространения новой коронавирусной инфекции сотрудники управления подготовили продуктовые наборы и передали их ветеранам бесконтактным способом, - отметил начальник Управления федеральных автодорог «Южный Байкал» Радик Фаразутдинов.



Кроме того, на федеральных трассах, искусственных сооружениях размещены плакаты и баннеры, посвящённые Дню Победы в Великой Отечественной войне.



Справка:



В оперативном управлении ФКУ Упрдор «Южный Байкал» находится 1054 км федеральных автодорог, проходящих по территории трёх регионов (Республика Бурятия, Иркутская область и Забайкальский край). Это участки автомобильных дорог Р-258 «Байкал» Иркутск – Улан-Удэ – Чита, А-340 Улан-Удэ – Кяхта – граница с Монголией и А-333 Култук – Монды – граница с Монголией.

