В Кабанском районе Бурятии установили бюсты участников войны

Памятники посвящены прославленным уроженцам района



К 75-летию Великой Победы в Кабанском районе велась большая работа по ремонту и реконструкции памятников землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.



Так, в Кабанске на центральной площади была создана Аллея Славы, где были установлены памятные бюсты героев-земляков.



Памятники посвящены уроженцам Кабанского района, Героям Советского Союза - Борису Быстрых, Василию Истомину, Ивану Котову, Василию Морозову, Михаилу Федотову, трём полным кавалерам орденов солдатской Славы Ивану Быкову, Петру Попову, Николаю Суворову, а также памятник человеку, прославлявшему район в мирное время Герою Социалистического Труда Наталье Коневой.



Памятники были изготовлены в Иволгинском районе. Автор проекта, скульптор, художник Александр Капустин, сообщили в администрации района.



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