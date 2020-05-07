 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

07 Мая

06 Мая

Популярное

В Кабанском районе Бурятии установили бюсты участников войны

В Кабанском районе Бурятии установили бюсты участников войны
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Памятники посвящены прославленным уроженцам района

К 75-летию Великой Победы в Кабанском районе велась большая работа по ремонту и реконструкции памятников землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Так, в Кабанске на центральной площади была создана Аллея Славы, где были установлены памятные бюсты героев-земляков.

Памятники посвящены уроженцам Кабанского района, Героям Советского Союза - Борису Быстрых, Василию Истомину, Ивану Котову, Василию Морозову, Михаилу Федотову, трём полным кавалерам орденов солдатской Славы Ивану Быкову, Петру Попову, Николаю Суворову, а также памятник человеку, прославлявшему район в мирное время Герою Социалистического Труда Наталье Коневой.

Памятники были изготовлены в Иволгинском районе. Автор проекта, скульптор, художник Александр Капустин, сообщили в администрации района.
75 лет Победы День Победы
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

«Мечтал стать военным»: О Герое Советского Союза Дорофее Левченко
«Мечтал стать военным»: О Герое Советского Союза Дорофее Левченко
Общество, 07.05.2020
«Байкал-Daily» продолжает рассказывать о Героях Советского Союза, в честь которых названы улицы в Улан-Удэ
В России за сутки более 11 тысяч человек заразились коронавирусом
В России за сутки более 11 тысяч человек заразились коронавирусом
Общество, 07.05.2020
Всего в стране свыше 177 тысяч случаев заболевания COVID-19
9 мая в Бурятии ожидается холодная погода
9 мая в Бурятии ожидается холодная погода
Общество, 07.05.2020
Синоптики прогнозируют местами осадки
В Бурятии лесхоз получил «КамАЗ» для борьбы с пожарами
В Бурятии лесхоз получил «КамАЗ» для борьбы с пожарами
Общество, 07.05.2020
«КамАЗ» способен преодолевать канавы, подъёмы и уклоны
В Улан-Удэ на КПП поймали объявленного в федеральный розыск
В Улан-Удэ на КПП поймали объявленного в федеральный розыск
Общество, 07.05.2020
Через КПП на Верхней Берёзовке прошло уже больше девяти тысяч человек
В Иркутской области первыми георгиевские ленточки получат врачи
В Иркутской области первыми георгиевские ленточки получат врачи
Общество, 07.05.2020
Всего раздадут более 160 тысяч георгиевских ленточек
Благотворительный фонд из Москвы выслал в Бурятию 68 тысяч масок
Благотворительный фонд из Москвы выслал в Бурятию 68 тысяч масок
Общество, 07.05.2020
Маски от благотворителей отправят домам-интернатам
За заказником в Бурятии будут следить с дрона
За заказником в Бурятии будут следить с дрона
Общество, 07.05.2020
С помощью беспилотника можно будет отслеживать миграцию животных
В Бурятии отказываются от ежегодных молебнов Обоо
В Бурятии отказываются от ежегодных молебнов Обоо
Общество, 07.05.2020
Дид Хамбо лама лично призвал верующих не ездить в этом году в родные сёла и улусы
«Бессмертный подвиг»: О Герое Советского Союза Григории Асееве
«Бессмертный подвиг»: О Герое Советского Союза Григории Асееве
Общество, 07.05.2020
Улица в честь Героя появилась в районе Батарейки в 1965 году  
Полиция Бурятии присоединилась к фото-флешмобу «Это наша Победа»
Полиция Бурятии присоединилась к фото-флешмобу «Это наша Победа»
Общество, 07.05.2020
К акции может присоединиться любой желающий
В Улан-Удэ для 96-летнего ветерана устроили концерт на улице. Видео
В Улан-Удэ для 96-летнего ветерана устроили концерт на улице. Видео
Общество, 07.05.2020
Иннокентий Михайлович Михайлов с радостью смотрел концерт с балкона
Уроженка Бурятии рассказала о жизни в Новой Зеландии
Уроженка Бурятии рассказала о жизни в Новой Зеландии
Общество, 07.05.2020
Инесса Ширапова 10 лет прожила в Китае, затем переехала в крупнейший город Новой Зеландии
В Улан-Удэ перекрывают несколько улиц
В Улан-Удэ перекрывают несколько улиц
Общество, 07.05.2020
Водителей просят быть внимательными и выбирать пути объезда
Студенты Бурятии защитят дипломы по видеосвязи
Студенты Бурятии защитят дипломы по видеосвязи
Общество, 07.05.2020
Студенты в республике завершат учёбу по графику, но с некоторыми особенностями

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^