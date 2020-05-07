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Ветеранам Бурятии вручают именные карманные часы

Ветеранам Бурятии вручают именные карманные часы
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Их получат 186 участников Великой Отечественной войны

Челябинский часовой завод «Молния» изготовил для ветеранов Бурятии именные карманные часы. Их уже доставили в республику и подарят 186 участникам Великой Отечественной войны.

В общей сложности в республике персональные поздравления от имени главы Бурятии Алексея Цыденова получат 6 242 ветеранов. Их вручат представители администраций муниципальных образований с соблюдением всех мер безопасности в условиях ограничительных мероприятий.

Кроме того, совместно с командованием 36-й общевойсковой армии, министерством спорта и молодёжной политики РБ, творческими волонтёрскими бригадами для ветеранов будут организованы музыкальные поздравления. Для них в исполнении оркестра прозвучат известны мелодии и песни военных лет.

- Этот праздник всегда был и остается самым главным в каждой российской семье, – говорит министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова. – От победоносного мая 1945 года нас отделяет 75 лет. Но память о войне не угасает, переходит от поколения к поколению. Мы помним всех, кто не вернулся с войны, скорбим о ветеранах, которые ушли от нас в мирное время. Мы не забываем и тех, кто стоял в ночную смену у станка или до зари трудился в поле. Все они – герои, которые спасли нашу страну, человечество от фашизма. В этой победе мы черпаем силы для созидания мирной жизни, заботы о старшем поколении и наших детях.

Напомним, в начале апреля с опережением сроков единовременную выплату к 75-летию Победы получили 10 755 жителей Бурятии. На это было выделено 37,6 миллиона рублей из республиканского бюджета. Деньги перечислены участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, детям войны. Решение о выделении средств было принято главой республики Алексеем Цыденовым и депутатами Народного Хурала РБ.

Ранее ветераны Бурятии получили ещё одну выплату — из федерального бюджета. Указ об этом к Дню Победы подписал президент РФ Владимир Пyтин 7 февраля. По 75 тысяч рублей было перечислено участникам и инвалидам Великой Отечественной Войны, ветеранам из числа лиц, награждённых знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, вдовам и вдовцам военнослужащих, погибших в период войны, вдовам и вдовцам умерших участников и ветеранов. По 50 тысяч рублей получили ветераны Великой Отечественной войны из числа тружеников тыла и бывшие совершеннолетние узники фашизма. Об этом сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.
ветераны ВОВ 75 лет Победы Бурятия
 
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